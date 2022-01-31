Как заплатить за газ «Нафтогазу» (пошаговая инструкция)

Государственная компания «Нафтогаз Украины» является одним из крупнейших поставщиков газа населению. Оплатить газ «Нафтогазу» клиенты могут с помощью квитанции через банковские кассы или терминалы самообслуживания, а также в интернете.

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Заплатить за газ картой онлайн можно в личном кабинете на официальном сайте «Нафтогаза». Как пользоваться этой функцией.

В первую очередь, нужно войти в личный кабинет — для этого понадобятся логин и пароль. Если их еще нет, следует пройти регистрацию. Регистрационная форма откроется, если нажать на ссылку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы.

Далее для регистрации понадобится номер лицевого счета. Это 9-значный номер. Его присылают в приветственном письме на e-mail после заключения соглашения о поставках с «Нафтогазом». Также этот номер указан в каждой в бумажной платежке за газ.

После входа в личный кабинет клиенту покажут всю информацию о его счете. Это, в частности, действующий тариф, персональная информация, наличие или отсутствие субсидии. Сумма оплаты за газ (если пора платить) отображается в блоке справа.

Далее следует нажать кнопку «Оплатить». «Нафтогаз» после этого разрешает вручную скорректировать сумму оплаты. Также нужно выбрать платежную систему, через которую пройдут деньги. Комиссии у всех представленных в списке компаний составляют 0,7% от суммы платежа (у Portmone и EasyPay есть дополнительное условие — не менее 3 грн).

После нажатия кнопки «Оплатить» клиента «перекинет» на страницу оплаты на сайте выбранной платежной системы. Там понадобится ввести реквизиты карты — номер, срок действия, CVV-код.

После проверки платежа банком (например, может прийти SMS для подтверждения оплаты за газ) средства направят «Нафтогазу». В личном кабинете платеж может отобразиться чуть позже (срок возможной задержки зависит от даты оплаты).

После оплаты газа клиенту даже в интернете обязаны предоставить квитанцию. Ее можно отправить на свою электронную почту или распечатать.

Когда нужно платить за газ «Нафтогазу». Оплату газа рекомендуют проводить сразу, как только изменится состояние счета. В случае онлайн-платежа это происходит после 12 числа месяца (украинцы платят за газ, потребленный в прошлом месяце).

С 1 по 5 числа нужно передавать показания счетчиков. Эти данные получают облгазы (они занимаются не продажей топлива, а исключительно его доставкой). Потом информация передается и газсбытам (например, «Нафтогазу»). Если данные счетчиков не передать вовремя, платежку рассчитают на основе социальных норм потребления.

Справка Finance.ua:

Как поменять поставщика. В Украине с 1 августа 2020-го Кабинет Министров не диктует «Нафтогазу», по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные «газсбыты») покупают голубое топливо по рыночной цене, а потом продают его простым украинцам.

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