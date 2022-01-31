Межбанк: делать ли ставку на падение американской валюты

Пятница пройдет на валютном рынке с некоторым снижением объема операций за счет эффекта последнего рабочего дня недели. Но это не значит, что курсовая лихорадка не продолжится и что все будет спокойно. По нашим прогнозам статистика торгов составит до 410−570 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 160−200 млн.

Но в этот раз первенство по скачкам котировок будет за евро. После вчерашнего решения ЕЦБ о сохранении процентных ставок и некоторых комментариев чиновников — евро стремительно вырос с уровней ниже 1,13 до отметки 1,1460 доллара на сегодняшнее утро и валютные ралли в самом разгаре. Это немедленно отражается и на курсе евро относительно гривны. И в пятницу евро для спекулянтов будет отличным шансом хорошо заработать. Они эту возможность не упустят, что приведет к скачкам курса евро относительно гривны на нашем рынке в течение всей пятницы. Так что все курсовое шоу на нашем межбанке по евро еще впереди. А учитывая, что после таких стремительных взлетов на международных рынках обычно наступает еще и коррекция — заработки как на пике котировок, так и затем на их проседании — спекулянтам гарантированы. И немалые.

Не стоит расслабляться и по доллару. Межбанк остается полностью зависимым от поведения крупных местных игроков, «дочек» иностранных компаний, начинающих репатриацию дивидендов и нерезидентов, получивших большие суммы гривны от погашения ОВГЗ в последние дни. Решения каждой из этих групп влияния на рынок — будут немедленно менять расклад спроса и предложения на торгах.

Так что Нацбанку придется и сегодня держать руку на пульсе и при перекосах — выходить с соответствующими интервенциями. Тем более, что пока он два последних дня подряд получал передышку и не появлялся на рынке. Но его «отпуск» скоро закончится. Главное, как и практически было весь январь и начало февраля – это то, чтобы Нацбанк не перестарался ни с объемами интервенций, ни с их ценниками, ни в целом с оперативностью реагирования на ситуацию на межбанке.

Мы сохраняем свой прогноз, что за счет скупки валюты нерезидентами в формате выхода из украинских ОВГЗ, покупок «дочек» иностранных компаний под вывод дивидендов и необходимости для Нацбанка восстанавливать потерянные недавно резервы — особого укрепления гривны в ближайшее время ожидать не стоит. Коррекция продолжится, но возвратов к уровням осени прошлого года — мы не ожидаем.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 4 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,10 — 28,35 грн, евро — коридор 32,20 — 32,50 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,21 / 28,23

евро — 32,32 / 32,34

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке