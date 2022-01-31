Новая технология сделает электромобили более эффективными

Mercedes и Renault уже разрабатывают новый тип двигателя, который легче и эффективнее.

Производители автомобилей каждый год выпускают новые электромобили, а развитие отрасли коснется не только аккумуляторов. Электродвигатели также быстро совершенствуются, и многие эксперты считают, что повышение эффективности электромобилей в ближайшие годы будет достигнуто с помощью новых технологий.

Такие компании, как Mercedes-Benz и Renault, считают, что будущее электродвигателей связано с технологией осевого потока, поскольку она сравнивается с твердотельными батареями, которые должны заменить существующие батареи в электромобилях. В Mercedes подтвердили, что уже разрабатывают аксиальные электродвигатели, и по некоторым данным, BMW делает то же самое.

Осевой мотор — разработка компании YASA, которая недавно получила заказ от Daimler. Это плоское и круглое устройство, которое легче и эффективнее известных электродвигателей. Двигатель имеет масляное охлаждение, поэтому он не перегревается и намного эффективнее, что позволяет увеличить пробег электромобиля примерно на 7%. А поскольку он использует меньше энергии, это позволяет производителям снизить вес на 10%, так как батареи будут легче.

Несмотря на хорошие перспективы, все еще есть некоторые опасения по поводу электродвигателей и использования в них редкоземельных металлов, отмечает Auto News.

Подсчитано, что до 80% электродвигателей сегодня используют постоянные магниты, включая такие металлы, как неодим, празеодим, диспрозий и тербий. При добыче этих материалов образуются токсичные отходы, и многие из них добываются и перерабатываются в Китае.

Синхронные двигатели, используемые Renault и BMW, не содержат этих редкоземельных материалов, но не все производители автомобилей следуют их примеру. Например, двигатели с постоянными магнитами, используемые в электрическом Volvo XC40 Recharge, содержат редкоземельные металлы.

«Причина, по которой мы выбрали это, — чистая эффективность. Это лучший компромисс между мощностью, крутящим моментом и эффективностью для этих двигателей, поэтому мы, вероятно, будем придерживаться этой технологии, по крайней мере, сейчас», — сказал Лутц Стиглер, менеджер по электроприводу Volvo Cars в интервью Auto News.

Эксперты отмечают, что развитие электродвигателей окажет значительное влияние на рабочие места в автомобильной промышленности. Электродвигатель обычно имеет на 50 % меньше деталей, чем двигатель внутреннего сгорания, а его конструкция требует на 30 % меньше работы. Стремясь сохранить рабочие места, многие производители готовы разрабатывать и производить свои собственные электродвигатели, предварительно используя агрегаты других компаний.