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Jaguar представила новый флагманский электромобиль Type 01 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Jaguar Type 01
Jaguar Type 01, media.jlr.com
Jaguar представила Type 01 — свой новый флагманский электромобиль и первую модель в рамках масштабного перезапуска британского бренда.
Это четырехместный гран-турер, который компания называет мощнейшим дорожным автомобилем в своей истории. Новинку разработали, спроектировали и будут производить в Великобритании.
Type 01 оснащен тремя электромоторами
Type 01 оснащен тремя электромоторами, media.jlr.com
Type 01 оснащен тремя электромоторами — одним на передней оси и двумя на задней. Суммарная мощность составляет 1015 л.с., а крутящий момент — 1365 Нм. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 241 км/ч.
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Запас хода и скорость зарядки

Автомобиль построен на 850-вольтовой архитектуре и получил батарею емкостью 118 кВт·ч. Запас хода составляет до 724 км по циклу WLTP или до 644 км по американскому стандарту EPA. Пиковая мощность зарядки достигает 350 кВт — за 13 минут можно пополнить запас хода примерно на 322 км.
Запас хода составляет до 724 км по циклу WLTP
Запас хода составляет до 724 км по циклу WLTP, media.jlr.com
Jaguar уделила особое внимание управляемости Type 01. Электромобиль имеет пневматическую подвеску Dynamic Air Suspension с активными амортизаторами и систему управления всеми колесами. Задние колеса могут поворачиваться на 6,5 градуса, благодаря чему диаметр разворота составляет около 11,5 м — примерно как у BMW 3 Series.
Type 01 получил пять режимов движения, посреди которых Dynamic. В нем до 87% мощности передается на заднюю ось, подвеска ужесточается, а реакции руля и акселератора обостряются.

Дизайн

Дизайн автомобиля сохранил много черт концепта. Type 01 имеет длину 5,24 м и высоту 1,4 м, 23-дюймовые колеса и вровень установленные дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23. Впереди установлены тонкие HD-светодиодные фары, каждый из которых содержит 20 000 светодиодов.
В интерьере установили 24-дюймовый OLED-дисплей за рулем и вертикальный 7-дюймовый сенсорный экран. Вместо традиционного зеркала заднего вида используется ClearSight Rear View. Отдельной особенностью салона стала центральная консоль, идущая от передней до задней части автомобиля. Jaguar называет ее «хребтом» (spine) и планирует предлагать Type 01 только с такой компоновкой.
Все четыре сиденья имеют подогрев и вентиляцию, а передние кресла регулируются по 12 направлениям. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50.
Стартовая цена Jaguar Type 01 будет составлять £130 тысяч в Великобритании. Заказы откроют в начале 2027 года, а первые автомобили покупатели получат во второй половине года.
По материалам:
mezha.media
АвтоЭлектромобили
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