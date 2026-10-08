Jaguar представила новый флагманский электромобиль Type 01 (фото, видео)

Jaguar представила Type 01 — свой новый флагманский электромобиль и первую модель в рамках масштабного перезапуска британского бренда.
Это четырехместный гран-турер, который компания называет мощнейшим дорожным автомобилем в своей истории. Новинку разработали, спроектировали и будут производить в Великобритании.
Type 01 оснащен тремя электромоторами — одним на передней оси и двумя на задней. Суммарная мощность составляет 1015 л.с., а крутящий момент — 1365 Нм. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 241 км/ч.
Автомобиль построен на 850-вольтовой архитектуре и получил батарею емкостью 118 кВт·ч. Запас хода составляет до 724 км по циклу WLTP или до 644 км по американскому стандарту EPA. Пиковая мощность зарядки достигает 350 кВт — за 13 минут можно пополнить запас хода примерно на 322 км.
Jaguar уделила особое внимание управляемости Type 01. Электромобиль имеет пневматическую подвеску Dynamic Air Suspension с активными амортизаторами и систему управления всеми колесами. Задние колеса могут поворачиваться на 6,5 градуса, благодаря чему диаметр разворота составляет около 11,5 м — примерно как у BMW 3 Series.
Type 01 получил пять режимов движения, посреди которых Dynamic. В нем до 87% мощности передается на заднюю ось, подвеска ужесточается, а реакции руля и акселератора обостряются.
Дизайн
Дизайн автомобиля сохранил много черт концепта. Type 01 имеет длину 5,24 м и высоту 1,4 м, 23-дюймовые колеса и вровень установленные дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23. Впереди установлены тонкие HD-светодиодные фары, каждый из которых содержит 20 000 светодиодов.
В интерьере установили 24-дюймовый OLED-дисплей за рулем и вертикальный 7-дюймовый сенсорный экран. Вместо традиционного зеркала заднего вида используется ClearSight Rear View. Отдельной особенностью салона стала центральная консоль, идущая от передней до задней части автомобиля. Jaguar называет ее «хребтом» (spine) и планирует предлагать Type 01 только с такой компоновкой.
Все четыре сиденья имеют подогрев и вентиляцию, а передние кресла регулируются по 12 направлениям. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50.
Стартовая цена Jaguar Type 01 будет составлять £130 тысяч в Великобритании. Заказы откроют в начале 2027 года, а первые автомобили покупатели получат во второй половине года.