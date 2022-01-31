Некоторые профессии под влиянием новейших технологий теряют свою актуальность и востребованность, некоторые профессии преображаются, возникают новые и современные профессии, которых мы до сих пор не знали. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc.ua, какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 лет.
Тенденции как глобального, так и украинского локального рынка труда подсказывают, что дальнейшее проникновение диджитализации во все сферы нашей жизни повлечет за собой еще более активное развитие ІТ-сферы.
Будут открываться новые рабочие места, появляться еще больше ІТ-профессий. Разработчики, DevOps- и дата-инженеры, аналитики данных, тестировщики, этичные хакеры и другие специалисты сферы информационных технологий не утратят своей востребованности.
Углубление в дальнейшую цифровизацию требует большей диджитал-безопасности, поэтому тенденция к росту востребованности специалистов по кибер-безопасности, которая обозначилась в последнее время, будет лишь усиливаться.
Уже сейчас украинские компании – лидеры рынка труда обучают своих сотрудников информационной избирательности. Вполне вероятно, что в ближайшее время будут востребованы специалисты по информационной гигиене.
Сегодня мы можем наблюдать быстрое развитие индустрии виртуальной реальности. Уже сейчас украинские компании внедрили в процессы обучения и управления персоналом инструменты дополненной или виртуальной реальности. Эта отрасль также даст импульс к возникновению и востребованности новых профессий. VR-сфера требует как технических специалистов, которые будут работать над разработкой и производством оборудования, так и специалистов, которые будут разрабатывать контент.
Роботизированные технологии будут становиться все более привычными вещами. Однако вряд ли они целиком и полностью заменят людей. Живые специалисты будут разрабатывать, обслуживать и контролировать роботов. Например, уже сейчас актуальной профессией является оператор дронов.
Мир и в дальнейшем будет отходить от использования рук к использованию интеллекта. Уже сейчас в современных компаниях используют преимущественно интеллектуальный труд. От 70 до 80% всего, что делают люди, они осуществляют с помощью своего интеллекта.
В ближайшее время исчезнут такие профессии, как кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики и банковские сотрудники.
С экспертами Всемирного экономического форума сложно не согласиться. Например, что касается кассиров, то работодатели в сфере ритейла сейчас сталкиваются со сложностью закрытия этих вакансий. Зарплаты у этих специалистов низкие, желающих занять эти должности мало, а кассиров в магазины нужно много. Уже сейчас торговые сети частично или полностью заменили кассиров-людей на аппараты кассового самообслуживания. Эта тенденция усилится и приведет за некоторое время к полному исчезновению этой профессии.
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