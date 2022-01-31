0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 лет

Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 лет

Некоторые профессии под влиянием новейших технологий теряют свою актуальность и востребованность, некоторые профессии преображаются, возникают новые и современные профессии, которых мы до сих пор не знали. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc.ua, какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 лет.

Тенденции как глобального, так и украинского локального рынка труда подсказывают, что дальнейшее проникновение диджитализации во все сферы нашей жизни повлечет за собой еще более активное развитие ІТ-сферы.

Будут открываться новые рабочие места, появляться еще больше ІТ-профессий. Разработчики, DevOps- и дата-инженеры, аналитики данных, тестировщики, этичные хакеры и другие специалисты сферы информационных технологий не утратят своей востребованности.

Углубление в дальнейшую цифровизацию требует большей диджитал-безопасности, поэтому тенденция к росту востребованности специалистов по кибер-безопасности, которая обозначилась в последнее время, будет лишь усиливаться.

Уже сейчас украинские компании – лидеры рынка труда обучают своих сотрудников информационной избирательности. Вполне вероятно, что в ближайшее время будут востребованы специалисты по информационной гигиене.

Сегодня мы можем наблюдать быстрое развитие индустрии виртуальной реальности. Уже сейчас украинские компании внедрили в процессы обучения и управления персоналом инструменты дополненной или виртуальной реальности. Эта отрасль также даст импульс к возникновению и востребованности новых профессий. VR-сфера требует как технических специалистов, которые будут работать над разработкой и производством оборудования, так и специалистов, которые будут разрабатывать контент.

Роботизированные технологии будут становиться все более привычными вещами. Однако вряд ли они целиком и полностью заменят людей. Живые специалисты будут разрабатывать, обслуживать и контролировать роботов. Например, уже сейчас актуальной профессией является оператор дронов.

Мир и в дальнейшем будет отходить от использования рук к использованию интеллекта. Уже сейчас в современных компаниях используют преимущественно интеллектуальный труд. От 70 до 80% всего, что делают люди, они осуществляют с помощью своего интеллекта.

В ближайшее время исчезнут такие профессии, как кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики и банковские сотрудники.

С экспертами Всемирного экономического форума сложно не согласиться. Например, что касается кассиров, то работодатели в сфере ритейла сейчас сталкиваются со сложностью закрытия этих вакансий. Зарплаты у этих специалистов низкие, желающих занять эти должности мало, а кассиров в магазины нужно много. Уже сейчас торговые сети частично или полностью заменили кассиров-людей на аппараты кассового самообслуживания. Эта тенденция усилится и приведет за некоторое время к полному исчезновению этой профессии.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.