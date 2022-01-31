В правительстве надеются на участие турецкого бизнеса в строительстве концессионных дорог

Министр инфраструктуры Александр Кубраков настроен на расширение сотрудничества с турецким бизнесом, в частности на его привлечение к реализации проектов концессионных дорог.
Об этом Кубраков сообщил в facebook.
Автомобильные перевозки. В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность — о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами.
Стратегически наша цель — максимальное снятие ограничений для украинских перевозчиков. В частности, в переговорах
На очереди — расширение сотрудничества по комбинированным и мультимодальным перевозкам между Украиной и Турцией. Мы предлагаем создать специальные условия для отладки транспортных цепей в формате дорога — порт — дорога.
Дороги. Бизнес обеих стран уже интенсивно сотрудничает. Это заметно в дорожной отрасли. Турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке. Они вовлечены в строительство ключевых дорожных объектов:
«Именно турецкие компании строят внеклассовые мосты — в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог», — отметил он.
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