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В правительстве надеются на участие турецкого бизнеса в строительстве концессионных дорог

В правительстве надеются на участие турецкого бизнеса в строительстве концессионных дорог

Министр инфраструктуры Александр Кубраков настроен на расширение сотрудничества с турецким бизнесом, в частности на его привлечение к реализации проектов концессионных дорог.

Об этом Кубраков сообщил в facebook.

Автомобильные перевозки. В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность — о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами.

Стратегически наша цель — максимальное снятие ограничений для украинских перевозчиков. В частности, в переговорах с Е С Украина выступает за полную либерализацию автомобильных грузовых перевозок.

На очереди — расширение сотрудничества по комбинированным и мультимодальным перевозкам между Украиной и Турцией. Мы предлагаем создать специальные условия для отладки транспортных цепей в формате дорога — порт — дорога.

Дороги. Бизнес обеих стран уже интенсивно сотрудничает. Это заметно в дорожной отрасли. Турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке. Они вовлечены в строительство ключевых дорожных объектов:

  • М-30 Стрый — Изварино;
  • Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка;
  • М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта и др.

«Именно турецкие компании строят внеклассовые мосты — в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог», — отметил он.

По материалам Finance.UA
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