Ryanair распродает билеты со скидкой 50%

Ирландский авиаперевозчик Ryanair организовал распродажу 250 тысяч дешевых билетов – их продают со скидкой до 50%. Finance.ua узнал детали акции.
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Больше направлений можно найти на официальном сайте авиакомпании.
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