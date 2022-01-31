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Ryanair распродает билеты со скидкой 50%

Ryanair распродает билеты со скидкой 50%

Ирландский авиаперевозчик Ryanair организовал распродажу 250 тысяч дешевых билетов – их продают со скидкой до 50%. Finance.ua узнал детали акции.

Что надо знать:

  • отмечается, что акция продлится только до конца 3 февраля, поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее;
  • скидка действует на путешествия с 04.02.22 до 31.03.22;
  • акция распространяется и на рейсы из городов Украины – Киева, Львова, Одессы и Харькова;
  • большинство билетов можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время есть и более дешевые билеты – от 4,9 евро.

Направления и цены:

  • Киев (Борисполь) – Манчестер – 4,99 евро;
  • Львов – Рига – 4,99 евро;
  • Львов – Будапешт – 6,49 евро;
  • Харьков-Вильнюс – 7,49 евро;
  • Киев – Мальта – 7,99 евро;
  • Львов – Неаполь – 7,99 евро;
  • Киев – Болонья – 7,99 евро;
  • Одесса – Милан – 7,99 евро;
  • Киев – Венеция-Тревизо – 11,99 евро;
  • Киев – Дублин – 12,49 евро.

Больше направлений можно найти на официальном сайте авиакомпании.

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По материалам Finance.UA
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