В этом году на дешевые кредиты могут рассчитывать еще около 20 тысяч предпринимателей - Минфин

В государственном бюджете-2022 на реализацию бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» предусмотрено 3 млрд грн, что позволит оказать поддержку для развития еще около 20 тыс. предпринимателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по запросу Укринформа.
«В государственном бюджете-2022 на реализацию бюджетной программы „Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства“, в рамках которой осуществляется финансирование программы „Доступные кредиты 5−7-9%“, „Доступный финансовый лизинг 5−7-9%“ и „Доступная ипотека 7%“ предусмотрено 3 млрд грн. Это позволит оказать поддержку для развития еще около 20 тыс. предпринимателям», — сообщили в пресс-службе.
В то же время, если возникнет необходимость, Минфин может инициировать внесение изменений в госбюджет-2022 для развития упомянутых программ.
В министерстве отметили, что одним из их приоритетов является государственная поддержка развития микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП), которое осуществляется, в том числе, благодаря программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
«Программа показала свою успешность, целесообразность, а также своевременность — с началом коронакризиса», — считают в Минфине.
По данным министерства, с момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители ММСП получили от уполномоченных банков 33 436 кредитов на общую сумму 85,2 млрд грн.
Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 40 банками на условиях компенсации процентов.
Закон о Фонде развития предпринимательства был принят в начале 2020 года. Он направлен на реализацию программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, создание новых рабочих мест, возвращение трудовых мигрантов и тому подобное.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен8 ч. назад - 1332 10
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииВчера, 16:05 - 5334 9
Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвацииВчера, 21:01 - 3304 5
«Я бы их не трогал»: Марченко рассказал о борьбе с «зарплатными» ФЛПВчера, 19:32 - 1480 5
В Украине водителей начали штрафовать за «старые» удостоверенияВчера, 19:15 - 8601 4
На украинский рынок выходит один из крупнейших китайских автопроизводителей16 ч. назад - 4034
Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвацииВчера, 21:01 - 3304 5
Первый планшет Nokia на Android поступил в продажу в Украине по доступной ценеВчера, 22:23 - 1836 2
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен8 ч. назад - 1332 10
Пенсионная реформа-2022. «Слуга народа» объяснила, к чему готовиться работодателям6 ч. назад - 1230
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1432 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1000
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2368
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1237 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1023 1