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В этом году на дешевые кредиты могут рассчитывать еще около 20 тысяч предпринимателей - Минфин

В этом году на дешевые кредиты могут рассчитывать еще около 20 тысяч предпринимателей - Минфин

В государственном бюджете-2022 на реализацию бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» предусмотрено 3 млрд грн, что позволит оказать поддержку для развития еще около 20 тыс. предпринимателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по запросу Укринформа.

«В государственном бюджете-2022 на реализацию бюджетной программы „Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства“, в рамках которой осуществляется финансирование программы „Доступные кредиты 5−7-9%“, „Доступный финансовый лизинг 5−7-9%“ и „Доступная ипотека 7%“ предусмотрено 3 млрд грн. Это позволит оказать поддержку для развития еще около 20 тыс. предпринимателям», — сообщили в пресс-службе.

В то же время, если возникнет необходимость, Минфин может инициировать внесение изменений в госбюджет-2022 для развития упомянутых программ.

В министерстве отметили, что одним из их приоритетов является государственная поддержка развития микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП), которое осуществляется, в том числе, благодаря программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

«Программа показала свою успешность, целесообразность, а также своевременность — с началом коронакризиса», — считают в Минфине.

По данным министерства, с момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители ММСП получили от уполномоченных банков 33 436 кредитов на общую сумму 85,2 млрд грн.

Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 40 банками на условиях компенсации процентов.

Закон о Фонде развития предпринимательства был принят в начале 2020 года. Он направлен на реализацию программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, создание новых рабочих мест, возвращение трудовых мигрантов и тому подобное.

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По материалам Укринформ
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