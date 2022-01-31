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Xiaomi обновила более 100 смартфонов 2018-2021 годов до MIUI 12.5

Xiaomi обновила более 100 смартфонов 2018-2021 годов до MIUI 12.5

Жизненный цикл оболочки MIUI 12/MIUI 12.5 подходит к концу, производитель и разработчик в самом конце прошлого года анонсировал следующее поколение MIUI 13.

Недавно была представлена глобальная версия MIUI 13, которая в ближайшие несколько месяцев появится на многих смартфонах по всему миру. Все это позволяет подвести некоторые итоги для MIUI 12.5. В общей сложности производитель выпустил обновления для более чем сотни различных смартфонов. Конечно приоритетное право на получение апдейта было у свежих флагманов и современных аппаратов, но обновились и старички, например Xiaomi Mi 8 Explorer. При этом считать работу над MIUI 12.5 полностью завершенной нельзя.

Основные человеческие ресурсы были переброшены на MIUI 13, но ряд смартфонов все еще ожидает прошлую версию прошивки MIUI 12.5. Среди таких «ждунов» флагманы 2018 года Xiaomi Mi 8/Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi MIX 2s. Таким образом поддержка некоторых устройств растянулась практически на 4 года, что является отличным показателем. Из-за огромной фрагментации мобильного ряда, разработчикам Xiaomi крайне тяжело выпускать прошивки для всех международных и региональных версий смартфонов.

По материалам internetua.com
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