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Япония выразила готовность организовать поставки газа в Европу

Япония выразила готовность организовать поставки газа в Европу

Япония выразила готовность организовать поставки газа в Европу в случае роста конфликта вокруг Украины. Такое заявление сделал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Кроме того, дополнительное поставки топлива в ЕС пообещал Азербайджан — страна намерена вывести на полную мощность трубопровод, который поставляет газ в Европу через Турцию.

США и страны ЕС пытаются найти замену поставкам газа из России и в начале февраля начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их обеспечить Европу топливом в чрезвычайной ситуации. Американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Вероятно, Запад просит азиатские организации отправлять часть сжиженного природного газа (СПГ) по своим долгосрочным контрактам в ЕС в случае вооруженного конфликта в Украине.

«Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести свой вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, комментируя сообщения в СМИ об этих переговорах.

Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается. Азербайджан, который тоже пообещал помочь Европе, уже транспортирует газ в Европу по трубопроводам Южного Газового коридора (ЮГК). Пропускная способность последнего сегмента ПГК — газопровода TAP — составляет 10 миллиардов кубометров в год.

Однако полностью заменить российский газ Европе будет очень трудно, утверждают аналитики, доля российского топлива в энергосистеме региона слишком большая (около 40 процентов).

По материалам Курс Украины
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