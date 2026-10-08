Энергетические компании потратили почти 27 млрд грн на строительные закупки для подготовки к зиме

В марте-августе 2026 года государственные энергетические компании завершили 4,9 тыс. закупок на строительные работы и текущий ремонт на общую сумму 26,7 млрд. грн. Это на 75% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (15,3 млрд грн).

Такие данные приводят аналитики проекта «Контроль публичных инвестиций» в мониторинге за август на основе данных Prozorro.

Сумма закупок на энергетику составляет около трети средств, направленных правительством на финансирование Планов устойчивости: 67,8 млрд грн из государственного бюджета и 9,6 млрд грн из местных бюджетов.

В то же время, Планы устойчивости могли охватывать не только строительные работы по устройству защиты и ремонта инфраструктуры, но и, например, закупку генераторов и других ресурсов, которые не учитываются как строительные закупки. Так что общие затраты на подготовку к зиме вероятно выше, особенно если учитывать расходы частных компаний.

Сумма закупок на энергетику

Пик закупок пришелся на август

Активнее всего энергетики готовились к зиме летом. Весной на строительные закупки в среднем тратили около 3 млрд. грн. в месяц, а летом их объемы выросли и достигли пика в августе, когда сумма превысила 9 млрд. грн.

В апреле-августе закупки для энергетики в среднем составляли 6% от количества и 11% от общей суммы всех строительных закупок. Особенно высока эта доля была в июле и августе — соответственно 15% и 21%.

Активнее всего энергетики готовились к зиме летом

Поменялся и характер работ. Весной самые большие закупки касались ремонта и восстановления объектов, тогда как летом преобладали более масштабные проекты физической защиты.

Четверть всех закупок пришлась на «Киевтеплоэнерго»

Крупнейшим заказчиком за этот период в сфере энергетики стало КП «Киевтеплоэнерго», на которое приходится около четверти всей суммы: 357 закупок на 7 млрд грн.

Далее следуют ПАО «Укргидроэнерго» (5,6 млрд грн), Хмельницкая АЭС ПАО «Энергоатом» (2,0 млрд грн) и ПАО «Укрэнерго» (1,0 млрд грн). По количеству закупочных процедур лидирует АО «Тернопольоблэнерго», проведшее 1021 закупку на общую сумму 0,7 млрд грн.

Среди исполнителей работ больше средств получили ООО «Строительная компания «Адамант» (2,2 млрд грн по двум договорам), ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (2,0 млрд грн) и ООО «Строительно-монтажное управление № 460» (1,3 млрд грн).

Региональное распределение

Среди региональных операторов почти половина суммы (47%) всех завершенных строительных закупок для энергетики инициировали киевские организаторы закупок. Второе место занимают винницкие заказчики, которые провели закупки более чем на 1 млрд грн.

Значительно меньше были количество и сумма таких закупок были в Херсонской и Одесской областях. В Донецкой и Луганской областях подобных закупок не было.