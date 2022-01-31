Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ

Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа в 2021 году.

По данным Минфина, рейтинг первичных дилеров по объемам покупки ОВГЗ:

1. ПриватБанк

2. ОТП Банк

3. Ощадбанк

4. Укргазбанк

5. Укрэксимбанк

6. Райффайзен Банк

7. ПУМБ

8. Ситибанк

9. Кредобанк

10. Альфа-Банк

11. Банк «Пивденный».

Напомним, в Украине нельзя купить ОВГЗ на первичном рынке без участия посредников – аккредитованных банков или сертифицированных брокерских компаний.

Первичные дилеры продают инвесторам гособлигации на крупные суммы, брокеры принимают заявки на ценные бумаги от одного лота. Также существует вторичный рынок ОВГЗ, где инвестор может приобрести гособлигации в розницу.

Первичными дилерами ОВГЗ могут быть банки, имеющие лицензию на профессиональную деятельность на фондовом рынке (деятельность по торговле ценными бумагами), а также капитал не менее 10 млн евро.

Первичный дилер ОВГЗ также должен иметь практический опыт торговли облигациями общим объемом не менее 1 млрд грн.