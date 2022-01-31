0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ

Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ

Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа в 2021 году.

По данным Минфина, рейтинг первичных дилеров по объемам покупки ОВГЗ:

1. ПриватБанк
2. ОТП Банк
3. Ощадбанк
4. Укргазбанк
5. Укрэксимбанк
6. Райффайзен Банк
7. ПУМБ
8. Ситибанк
9. Кредобанк
10. Альфа-Банк
11. Банк «Пивденный».

Напомним, в Украине нельзя купить ОВГЗ на первичном рынке без участия посредников – аккредитованных банков или сертифицированных брокерских компаний.

Первичные дилеры продают инвесторам гособлигации на крупные суммы, брокеры принимают заявки на ценные бумаги от одного лота. Также существует вторичный рынок ОВГЗ, где инвестор может приобрести гособлигации в розницу.

Первичными дилерами ОВГЗ могут быть банки, имеющие лицензию на профессиональную деятельность на фондовом рынке (деятельность по торговле ценными бумагами), а также капитал не менее 10 млн евро.

Первичный дилер ОВГЗ также должен иметь практический опыт торговли облигациями общим объемом не менее 1 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.