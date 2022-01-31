Названа стоимость ракетной программы в Украине

В Украине продолжается системная работа по развитию собственных мощностей в развитии противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«У нас есть наши отличные предприятия: и К Б Луч , и Южный, и Искра, и Мотор Сич. Я надеюсь, что систему ПВО все же преимущественно мы будем иметь украинскую», — сказал Резников.

По его словам, Украина общается со всеми странами, которые имеют системы ПВО.

«У нас есть свои украинские ПВО. Конечно, они не идеальны. Для этого разработана и уже на утверждении в СНБО находится ракетная программа на 10 лет, она подготовлена ​​Министерством обороны вместе с Вооруженными силами, она предусматривает ориентировочное финансирование на 10 лет 250 млрд грн. Но сейчас все это рассчитывается, проект будет утвержден СНБО, соответственно, под это будет написана государственная целевая программа, утвержденная парламентом, и это будет отдельная строка в бюджете Украины на протяжении 10 лет», — рассказал министр обороны.