По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (57,522 млн грн и 54,081 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (45 и 38), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,21−28,22 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активных заявок по доллару на сумму 111,603 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,2200 — 30 000
28,2200 — 60 000
28,2200 — 150 000
28,2100 — 30 000
28,2100 — 120 000
28,2100 — 75 000
28,2000 — 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,2100 — 30 000
28,2100 — 15 000
28,2100 — 20 000
28,2200 — 55 333
28,2200 — 30 000
28,2200 — 15 000
28,2200 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2531 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1951 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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