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Восстановление экономики Украины замедлилось: НБУ назвал причины

Восстановление экономики Украины замедлилось: НБУ назвал причины

В декабре 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился на 0,7% г/г. Всего за год ИПБО вырос на 3,8% (в 2020 году упал на 4,4%).

Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, в декабре основной вклад в падение имело сельское хозяйство (снизилось на 31,8% г/г) вследствие более быстрого по сравнению с предыдущим годом завершения уборочной кампании и дальнейшего падения в животноводстве.

Дефицит и подорожание энергоресурсов, высокая стоимость сырья, а также слабый внешний спрос на металлические руды обусловили падение промышленности (на 1% г/г). В частности, из-за высоких цен на природный газ снизилось производство химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. Из-за дефицита угля углубился спад в энергетике, отметили в НБУ.

Зато благодаря переработке рекордных урожаев выросло производство пищевой промышленности. Существенное увеличение капитальных расходов бюджета и проведение отдельными предприятиями работ по модернизации мощностей способствовали стремительному росту строительства (на 21,5% г/г) и поддержали машиностроение.


График: НБУ

«Активный экспорт продукции с/х и транспортировка строительных материалов обеспечили улучшение показателей грузоперевозок. Однако возобновилось падение в торговле вследствие сокращения экспорта железной руды и дефицита угля в Украине. Устойчивый рост заработных плат и других доходов поддержал розничную торговлю и пассажирские перевозки», — говорится в обзоре.

По материалам РБК-Украина
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