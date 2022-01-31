Edeldorf Hills: 50% оплаты – 100% удовольствия

Согласно данным ресурса property-trends в декабре 2021 года в Дубае наблюдался рост сделок по жилой недвижимости на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Украинский девелопер Futura Hata привлек в проект премиального комплекса Edeldorf Hills лучших специалистов и новые механизмы продаж, которые повышают привлекательность объекта недвижимости для инвесторов.
Да, основные причины интереса к недвижимости в Дубае заключены в стабильности, государственном контроле за сделками и сверхзвуковой скорости, с которой развивается экономика. Кроме них, росту инвестиционного аппетита способствуют перспективные предложения, с которыми выступают локальные девелоперы. Например, оплачивая 50% стоимости жилой недвижимости, инвесторы получают возможность сразу въезжать или начинать ремонт в только что купленной квартире. Плотный рабочий и личный график позволяют оценить все плюсы этого предложения – день, когда вы переступите порог своей квартиры, становится ближе, а временных и эмоциональных ресурсов тратится меньше. Понимая нетерпение инвесторов Edeldorf Hills и идя им на встречу, Futura Hata разработала предложение, ставшее востребованным среди покупателей недвижимости класса «люкс» – вы оплачиваете 50% стоимости квартиры и сразу переезжаете, чтобы жить в ней.
Что еще привлекает инвесторов в премиальном жилом комплексе Edeldorf Hills, строительство которого будет закончено весной в 2022 года в Царском селе на Печерске?
Во-первых, расположением. Уникальным расположением, которое делает доступным и видимым знаковые символы Киева – Днепр, Киево-Печерская лавра, монумент «Родина-Мать», Мариинский парк, Парк Вечной Славы, Ботанический сад. Открывающийся на них вид с панорамной площадки Edeldorf Hills ошеломляет. Кроме нее на верхней террасе запланированы бассейн и джакузи, площадка для занятий йогой, champagne бар (шампань бар), барбекю. На нижней террасе расположились детские площадки на открытом воздухе и теплые комнаты, спортивные площадки и тренажерный зал, зона отдыха, парк и пати-рум. Будет воссоздана атмосфера фешенебельного курорта с вечнозелеными растениями и шестиметровым водопадом, и все это доступно только для резидентов ЖК. Так же для комфорта жителей продуманы концептуальные ресторан, видовое кафе, бар.
Сервис премиального комплекса – еще одна привлекательная для будущих жителей комплекса черта. Обычные для них эстетика, сервис, безопасность и комфорт, присущие эксклюзивным отелям, в которых они привычно останавливаются в путешествиях, реализуются в Edeldorf Hills. Только жители дома получат сервис класса «люкс» 360 градусов 24/7.
Лучшие сотрудничают с лучшими. Для работы над комплексом была сформирована международная команда профессионалов. Архитектурное решение разработал Юрий Удальцов, Baust Architects. Световой дизайн – Николай Каблука, Expolight. Интерьеры холлов, детских комнат, спортивных залов, лобби с библиотекой, камином и лаундж пространством с фортепиано и искусственным водоемом – бюро Yodezeen. Дизайн интерьеров пентхаусов, которые получили награду International Property Awards в номинации «Apartment / Condominium», – миланская студия Lazzarotti Associati. Итальянцы, сфокусированные только на премиальных объектах, наполнили проекты пентхаусов Edeldorf Hills уникальными предметами современной индустрии роскоши – от модных домов Roberto Cavalli Home, Fendi Casa, Brabbu, Miele, Antolini Marmi.
Кроме награды International Property Awards в номинации «Apartment / Condominium» печерский комплекс был отмечен также наградой в номинации “Residential High Rise Development”.
Что значит быть лучшим в девелопменте? Быть лучшими – это строить запоминающиеся комплексы с колоритными характером и индивидуальностью. Джанни Версаче рекомендовал выбирать такую одежду и такой образ жизни, чтобы было понятно сразу, кем вы являетесь. Edeldorf Hills и образ жизни, который он предлагает своим жильцам, без слов опишет высокое понимание эстетики и яркую харизму, присущие им самим.
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