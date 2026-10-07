Квадратные метры на вес золота: где в Украине больше всего дорожают однокомнатные квартиры

Украинский рынок недвижимости продолжает трансформироваться под влиянием регионального спроса. За последний год однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах выросли в цене более чем на 10 000 долларов.
Главными драйверами роста стоимости однокомнатных квартир стали города Западной и Центральной Украины. Абсолютным лидером по сумме прироста оказался Луцк — здесь однокомнатные квартиры подорожали на потрясающие $12 000за год.
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Совсем немного от него отстают Винница (+$11 200) и Львов (+$11 000).
Далее следует Ужгород с отметкой +$10 700. Почти достигли планки в 10 тысяч долларов Тернополь (+$9 900) и Ивано-Франковск (+$9 200).
Карта цен: от столицы до регионов
Аналитики ЛУН сравнили текущую среднюю стоимость 1-комнатных квартир и ее годовой прирост в разных уголках Украины. Самым дорогим городом остается Львов с ценником $75 000, а самым доступным среди областных центров — Запорожье ($16 000).
Вот полный перечень городов Украины по стоимости однокомнатного жилья и процентов роста за год:
Львов — $75 000 (+17%)
Ужгород — $70 000 (+18%)
Киев — $67 000 (+3%)
Луцк — $62 000 (+24%)
Черновцы — $61 000 (+13%)
Винница — $56 000 (+25%)
Ровно — $56 000 (+8%)
Житомир — $51 000 (+10%)
Тернополь — $51 000 (+24%)
Одесса — $50 000 (+11%)
Черкассы — $49 000 (+11%)
Ивано-Франковск — $47 000 (+24%)
Хмельницкий — $42 000 (+20%)
Полтава — $40 000 (+12%)
Днепр — $35 000 (-0%)
Чернигов — $34 000 (+0%)
Кропивницкий — $33 000 (+11%)
Харьков — $24 000 (+9%)
Суммы — $24 000 (+9%)
Николаев — $21 000 (+5%)
Запорожье — $16 000 (+4%)
Как сообщалось ранее, за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти.
Также Finance.ua писал, программа государственной льготной ипотеки «єОселя» упрощает путь к собственному жилью, однако требования к стартовому капиталу и ежемесячному бюджету существенно отличаются в зависимости от региона. ЛУН посчитал средние показатели для 2-комнатных квартир, которые подходят под условия «єОселя».