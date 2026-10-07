0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Квадратные метры на вес золота: где в Украине больше всего дорожают однокомнатные квартиры

Недвижимость
1
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Жилая недвижимость
Жилая недвижимость
Украинский рынок недвижимости продолжает трансформироваться под влиянием регионального спроса. За последний год однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах выросли в цене более чем на 10 000 долларов.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Западный бум: где ценники выросли на $10 000+

Главными драйверами роста стоимости однокомнатных квартир стали города Западной и Центральной Украины. Абсолютным лидером по сумме прироста оказался Луцк — здесь однокомнатные квартиры подорожали на потрясающие $12 000 за год.
Совсем немного от него отстают Винница (+$11 200) и Львов (+$11 000).
Далее следует Ужгород с отметкой +$10 700. Почти достигли планки в 10 тысяч долларов Тернополь (+$9 900) и Ивано-Франковск (+$9 200).
Квадратные метры на вес золота: где в Украине больше всего дорожают однокомнатные квартиры

Карта цен: от столицы до регионов

Аналитики ЛУН сравнили текущую среднюю стоимость 1-комнатных квартир и ее годовой прирост в разных уголках Украины. Самым дорогим городом остается Львов с ценником $75 000, а самым доступным среди областных центров — Запорожье ($16 000).
Квадратные метры на вес золота: где в Украине больше всего дорожают однокомнатные квартиры
Вот полный перечень городов Украины по стоимости однокомнатного жилья и процентов роста за год:
  • Львов — $75 000 (+17%)
  • Ужгород — $70 000 (+18%)
  • Киев — $67 000 (+3%)
  • Луцк — $62 000 (+24%)
  • Черновцы — $61 000 (+13%)
  • Винница — $56 000 (+25%)
  • Ровно — $56 000 (+8%)
  • Житомир — $51 000 (+10%)
  • Тернополь — $51 000 (+24%)
  • Одесса — $50 000 (+11%)
  • Черкассы — $49 000 (+11%)
  • Ивано-Франковск — $47 000 (+24%)
  • Хмельницкий — $42 000 (+20%)
  • Полтава — $40 000 (+12%)
  • Днепр — $35 000 (-0%)
  • Чернигов — $34 000 (+0%)
  • Кропивницкий — $33 000 (+11%)
  • Харьков — $24 000 (+9%)
  • Суммы — $24 000 (+9%)
  • Николаев — $21 000 (+5%)
  • Запорожье — $16 000 (+4%)
Как сообщалось ранее, за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти.
Также Finance.ua писал, программа государственной льготной ипотеки «єОселя» упрощает путь к собственному жилью, однако требования к стартовому капиталу и ежемесячному бюджету существенно отличаются в зависимости от региона. ЛУН посчитал средние показатели для 2-комнатных квартир, которые подходят под условия «єОселя».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems