Квадратные метры на вес золота: где в Украине больше всего дорожают однокомнатные квартиры

Украинский рынок недвижимости продолжает трансформироваться под влиянием регионального спроса. За последний год однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах выросли в цене более чем на 10 000 долларов.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Западный бум: где ценники выросли на $10 000+

Главными драйверами роста стоимости однокомнатных квартир стали города Западной и Центральной Украины. Абсолютным лидером по сумме прироста оказался Луцк — здесь однокомнатные квартиры подорожали на потрясающие $12 000 за год.

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Совсем немного от него отстают Винница (+$11 200) и Львов (+$11 000).

Далее следует Ужгород с отметкой +$10 700. Почти достигли планки в 10 тысяч долларов Тернополь (+$9 900) и Ивано-Франковск (+$9 200).

Карта цен: от столицы до регионов

Аналитики ЛУН сравнили текущую среднюю стоимость 1-комнатных квартир и ее годовой прирост в разных уголках Украины. Самым дорогим городом остается Львов с ценником $75 000, а самым доступным среди областных центров — Запорожье ($16 000).

Вот полный перечень городов Украины по стоимости однокомнатного жилья и процентов роста за год:

Львов — $75 000 (+17%)

Ужгород — $70 000 (+18%)

Киев — $67 000 (+3%)

Луцк — $62 000 (+24%)

Черновцы — $61 000 (+13%)

Винница — $56 000 (+25%)

Ровно — $56 000 (+8%)

Житомир — $51 000 (+10%)

Тернополь — $51 000 (+24%)

Одесса — $50 000 (+11%)

Черкассы — $49 000 (+11%)

Ивано-Франковск — $47 000 (+24%)

Хмельницкий — $42 000 (+20%)

Полтава — $40 000 (+12%)

Днепр — $35 000 (-0%)

Чернигов — $34 000 (+0%)

Кропивницкий — $33 000 (+11%)

Харьков — $24 000 (+9%)

Суммы — $24 000 (+9%)

Николаев — $21 000 (+5%)

Запорожье — $16 000 (+4%)

Как сообщалось ранее, за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти.