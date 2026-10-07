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Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)
Киев подвергается обстрелам. Как это повлияло на цены на аренду квартир в столице, рассказываем, согласно инфографике ЛУН по состоянию 6 октября.
Напомним, что в июле дешевле всего однокомнатную квартиру можно снять в Деснянском районе города — 10 тыс. грн, Святошинский и Днепровский районы — 15 тыс. грн, 16 тыс. — в Оболонском районе.

1-комнатные квартиры (прирост за год)

<i>Инфографика ЛУН</i>
Инфографика ЛУН
Самые дешевые однокомнатные квартиры можно снять в Деснянском районе города — 9 тыс. грн (цена просели на 10%).
Святошинский и Оболонский район держат цену — 15 тыс. грн, здесь она не изменилась.
В Подольском районе цена за год выросла на 18% и в настоящее время составляет 20 тыс. грн. За год также прибавил в цене Соломенский район (+10%, составляет 17 тыс. грн.).

2-комнатные квартиры (прирост за год)

<i>Инфографика ЛУН</i>
Инфографика ЛУН
Самые дешевые 2-комн. квартиры можно снять в Деснянском районе города — 11 500 тыс. грн (цена просела на 8%).
В Подольском районе цена за год выросла на 25% и в настоящее время составляет 27 тыс. грн.
Оболонский район держит цену — 19 тыс. грн (+6%) и Соломенский район прибавил +8% и составляет сейчас 20 тыс. грн.

Как менялась цена

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)
Что касается того, сколько арендодателей разрешают держать животных в квартирах, то 24% не разрешают и 8% позволяют.
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)

Пригород Киева

Бровары — 13 тыс. грн за 1 комнатную, 15 тыс. за 2-х комнатную.
Буча — 15 тыс. грн 1 комнатная.
Ирпень — 16 тыс. грн, 23 тыс. грн за 2 комнатную.
Вышгород — 12 тыс. грн.
Ранее мы писали, что аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года существенно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.
Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн. в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираАренда жилья
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