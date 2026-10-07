Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и пригороде в октябре 2026 года (инфографика)

Киев подвергается обстрелам. Как это повлияло на цены на аренду квартир в столице, рассказываем, согласно инфографике ЛУН по состоянию 6 октября.

10 тыс. грн, Святошинский и Днепровский районы — 15 тыс. грн, 16 тыс. — в Оболонском районе. Напомним, что в июле дешевле всего однокомнатную квартиру можно снять в Деснянском районе города —Святошинский и Днепровский районы — 15 тыс. грн, 16 тыс. — в Оболонском районе.

1-комнатные квартиры (прирост за год)

Инфографика ЛУН

Самые дешевые однокомнатные квартиры можно снять в Деснянском районе города — 9 тыс. грн (цена просели на 10%).

Святошинский и Оболонский район держат цену — 15 тыс. грн, здесь она не изменилась.

В Подольском районе цена за год выросла на 18% и в настоящее время составляет 20 тыс. грн. За год также прибавил в цене Соломенский район (+10%, составляет 17 тыс. грн.).

2-комнатные квартиры (прирост за год)

Инфографика ЛУН

Самые дешевые 2-комн. квартиры можно снять в Деснянском районе города — 11 500 тыс. грн (цена просела на 8%).

В Подольском районе цена за год выросла на 25% и в настоящее время составляет 27 тыс. грн.

Оболонский район держит цену — 19 тыс. грн (+6%) и Соломенский район прибавил +8% и составляет сейчас 20 тыс. грн.

Как менялась цена

Что касается того, сколько арендодателей разрешают держать животных в квартирах, то 24% не разрешают и 8% позволяют.

Пригород Киева

Бровары — 13 тыс. грн за 1 комнатную, 15 тыс. за 2-х комнатную.

Буча — 15 тыс. грн 1 комнатная.

Ирпень — 16 тыс. грн, 23 тыс. грн за 2 комнатную.

Вышгород — 12 тыс. грн.

Ранее мы писали , что аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года существенно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.