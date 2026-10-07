Переходит ли долг за коммуналку к новому владельцу
По общему правилу, потребитель должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги, которыми он фактически пользовался. Поэтому задолженность предыдущего владельца не переходит к новому владельцу квартиры автоматически.
В то же время, новый владелец может взять на себя такую обязанность добровольно. К примеру, соответствующее условие может быть прописано в договоре купли-продажи квартиры.
Отдельно Верховный Суд обратил внимание на положения законодательства по переходу обязанностей совладельца многоквартирного дома. Они не означают автоматический переход долгов за коммунальные услуги. Речь идет об обязанностях по содержанию и эксплуатации общего имущества дома, а не о личной задолженности предыдущего владельца.
Итак, если после покупки квартиры на лицевом счете остался долг за уже потребленные предыдущим владельцем коммунальные услуги, новый владелец не обязан его оплачивать, если иное не предусмотрено договором. Он может потребовать исключить задолженность со своего лицевого счета.
Ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разъяснила, что меняется в порядке отключения и возобновления электроснабжения.