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Купили квартиру с чужими долгами — можно ли их не платить

Недвижимость
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Семья разбирается с долгами предыдущего владельца после покупки квартиры
Семья разбирается с долгами предыдущего владельца после покупки квартиры
Купили квартиру, а вместе с ней получили долг за коммуналку? Новый владелец не обязан автоматически оплачивать задолженность, накопленную предыдущим хозяином.
Верховный Суд по делу № 201/11406/20 от 26.06.2022 подтвердил позицию судов предыдущих инстанций по делу, где новая владелица квартиры требовала убрать с ее лицевого счета долг предыдущих владельцев.
Об этом сообщают юристы.

Переходит ли долг за коммуналку к новому владельцу

По общему правилу, потребитель должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги, которыми он фактически пользовался. Поэтому задолженность предыдущего владельца не переходит к новому владельцу квартиры автоматически.
В то же время, новый владелец может взять на себя такую ​​обязанность добровольно. К примеру, соответствующее условие может быть прописано в договоре купли-продажи квартиры.
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Отдельно Верховный Суд обратил внимание на положения законодательства по переходу обязанностей совладельца многоквартирного дома. Они не означают автоматический переход долгов за коммунальные услуги. Речь идет об обязанностях по содержанию и эксплуатации общего имущества дома, а не о личной задолженности предыдущего владельца.
Итак, если после покупки квартиры на лицевом счете остался долг за уже потребленные предыдущим владельцем коммунальные услуги, новый владелец не обязан его оплачивать, если иное не предусмотрено договором. Он может потребовать исключить задолженность со своего лицевого счета.
Ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разъяснила, что меняется в порядке отключения и возобновления электроснабжения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКоммунальные услуги
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