В Минфине заверили, что деньги на зарплаты врачам в бюджете есть

Средств в бюджетах более чем достаточно для выплаты увеличенной заработной платы врачам.

Об этом в интервью «Экономической правде» сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

«Мы посчитали реальную потребность в средствах на эти цели, но НСЗУ платит за услуги. Есть сложный вопрос, как реализовать принятое Президентом решение об увеличении реальных зарплат врачей и медсестер. Сейчас этому вопросу уделяется максимальное внимание Президента, премьер-министра и министра здравоохранения. В этом месяце это будет лакмусом того, как четко отреагировали на местах. Я еще раз подчеркиваю: средств более чем достаточно», — сказал Марченко.

Министр добавил, что есть «даже буферный запас средств на случай», и их Минздрав готов предоставить, чтобы это решение было реализовано в полной мере

При этом он назвал «ошибками системы» случаи, когда врачей якобы просят «добровольно» писать заявления о переводе на полставки, на 0,2 ставки, хотя при этом они работают полную смену.

«Это не может иметь массовый характер. Даже если такие случаи есть, то есть способ, как на это отреагировать и решить проблему. Здесь очень многое зависит от руководителей медицинских учреждений и от их взаимодействия с НСЗУ», — отметил Марченко.

Напомним, Кабинет Министров 12 января 2022 года принял постановление № 2, которое предусматривает повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности. В Минздраве отметили, что базовая заработная плата не менее 20 000 гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая заработная плата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование: профессиональный младший бакалавр; специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования (ранее — среднее специальное образование); первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования; магистр медсестринства.