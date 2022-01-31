Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину

Беларусь запретила транзит продуктов из Литвы в Украину с 7 февраля. Речь идет о железнодорожных перевозках нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений. Причем не только в Литве произведенных, но и загруженных на литовских железнодорожных станциях.
Как написали белорусские СМИ, об этом заявил спикер местного МИД Анатолий Глаз.
Власти в Минске запретили транзит литовских товаров по своей территории, то есть и в Украину тоже. Белорусские журналисты отметили, что через Беларусь таких товаров ежегодно транспортируют более чем на миллиард долларов.
Как белорусы объяснили свое решение
В Минске заявили, что запретили транзит из Литвы в ответ на аналогичный запрет, ранее введенный Вильнюсом (запрет транзита белорусских товаров через литовские порты).
Почему Литва запретила транзит белорусских товаров
Дело в том, что предприятие «Беларуськалий» и другие государственные компании, подконтрольные режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, находятся под антилукашенковскими санкциями Соединенных Штатов Америки с декабря 2021 года.
И хотя сначала Литва на эти санкции не реагировала и придерживалась действующих контрактов с белорусами, общественный резонанс ситуации (который мог привести даже к отставке правительства) заставил власти пересмотреть свою позицию.
Какую угрозу для Украины представляет такое решение Беларуси
По данным группы «А-95», как отметили в enkorr, в 2021 году доля литовского дизельного топлива на украинском рынке составляла 9%, а литовского бензина — 11%, что, безусловно, довольно много.
Поэтому угрозы имеем две: некоторый дефицит топлива на заправках или рост цен. Но действительно ли эти угрозы воплотятся — пока неизвестно.
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