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В Минэнерго объяснили, почему ухудшилась ситуация со светом

Энергетика
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Где позволяет ситуация безопасности, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Где позволяет ситуация безопасности, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Киеве и части Киевской области утром 8 октября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.
Об этом сообщил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов в ходе брифинга.

В части областей есть перебои с электроснабжением

Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Там, где позволяет безопасность, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В то же время, из-за повреждений сетей энергосистема имеет ограниченные возможности передавать электроэнергию. Поэтому возникает потребность в применении графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовых отключений для всех категорий потребителей.
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Сегодня они будут действовать в части регионов страны в течение дня в объеме до трех очередей.
«Это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий», — пояснил Некрасов.
В результате поврежденного российскими обстрелами оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети в Киеве и части Киевской области утром 8 октября были введены аварийные отключения.
Минэнерго также призывает во время пиковой нагрузки не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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