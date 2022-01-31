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SpaceX отправила на орбиту секретный спутник-шпион

SpaceX отправила на орбиту секретный спутник-шпион

SpaceX отправила на орбиту американский спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с NROL-87 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Через 8 мин первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, а вторая продолжала доставлять NROL-87 на орбиту.

Как сообщается, непонятно, что будет делать спутник-шпион – его деятельность и инструменты засекречены. По запросу Управления SpaceX завершила веб-трансляцию запуска сразу после приземления первой ступени.

Отмечается, что это был второй из трех запланированных запусков в течение четырех дней. Запуск NROL-87 состоялся через два дня после того, как SpaceX доставила итальянский спутник наблюдения Земли CSG-2 на орбиту со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Компания планирует запустить 49 своих интернет-спутников Starlink 3 февраля из Космического центра имени Джона Кеннеди на побережье Флориды.

По материалам Укринформ
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