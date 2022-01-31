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Бумаги Google станут доступнее: Alphabet одобрила дробление акций

Бумаги Google станут доступнее: Alphabet одобрила дробление акций

Материнская компания Google — Alphabet — одобрила дробление акций в соотношении 20 к 1: в Alphabet хотят сделать акции более доступными.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что благодаря сплиту больше инвесторов смогут позволить себе покупать бумаги целиком, а не через брокерские компании.

«Компания объявила, что увеличит свои акции в обращении в соотношении 20 к 1, чтобы привлечь многочисленных мелких инвесторов, которые сошлись на фондовый рынок во время пандемии», — пишет издание.

На фоне новости акции Alphabet класса A подскочили на 10%.

В Alphabet планируют дробить акции классов A, B и C.

Сообщается, что владельцы таких акций после закрытия торгов 15 июля 2022 года получат дивиденды — 19 дополнительных акций соответствующего класса.

Справка Finance.ua:

  • сплит акций — увеличение числа акций корпорации, находящихся в обращении. Если в обращении у компании был 1 млн акций, и сплит проводится в соотношении два к одному, то у компании будет 2 млн акций, а каждый владелец 100 акций будет владеть 200. Номинальная стоимость акций при этом пропорционально (в 2 раза) уменьшается.
По материалам Економічна Правда
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