Бумаги Google станут доступнее: Alphabet одобрила дробление акций

Материнская компания Google — Alphabet — одобрила дробление акций в соотношении 20 к 1: в Alphabet хотят сделать акции более доступными.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что благодаря сплиту больше инвесторов смогут позволить себе покупать бумаги целиком, а не через брокерские компании.

«Компания объявила, что увеличит свои акции в обращении в соотношении 20 к 1, чтобы привлечь многочисленных мелких инвесторов, которые сошлись на фондовый рынок во время пандемии», — пишет издание.

На фоне новости акции Alphabet класса A подскочили на 10%.

В Alphabet планируют дробить акции классов A, B и C.

Сообщается, что владельцы таких акций после закрытия торгов 15 июля 2022 года получат дивиденды — 19 дополнительных акций соответствующего класса.

Справка Finance.ua: