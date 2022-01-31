НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года

Национальный банк Украины в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, в январе НБУ продал для стабилизации курса максимальный объем валюты с марта 2020 года, когда во время острой фазы коронакризиса Нацбанк потратил из резервов 2 189,6 млн долларов.

При этом официальный курс доллара вырос за январь 2022 года на 5,5% до 28,78 гривен.

Данные свидетельствуют, что 31 января НБУ купил на межбанке 177,7 млн долларов, когда курс доллара начал снижаться.



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