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Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на 2022 рік

Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на 2022 рік

Кабінет міністрів визначив схему посадових окладів для держслужбовців на поточний 2022 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухваленою постановою пропонується:

  • встановити коригуючи коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;
  • унормувати питання щодо виплати у 2022 році надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які обіймають посади фахівців з питань реформ;
  • увідповіднити до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.

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Відповідно до статті 51 Закону “Про державну службу”, Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.

“Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року, триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої й планується запровадити оновлену систему оплати праці”, – зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

По материалам Finance.UA
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