Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на 2022 рік

Кабінет міністрів визначив схему посадових окладів для держслужбовців на поточний 2022 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухваленою постановою пропонується:

встановити коригуючи коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;

унормувати питання щодо виплати у 2022 році надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які обіймають посади фахівців з питань реформ;

увідповіднити до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.

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Відповідно до статті 51 Закону “Про державну службу”, Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.

“Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року, триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої й планується запровадити оновлену систему оплати праці”, – зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.