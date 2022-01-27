Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на 2022 рік

Кабінет міністрів визначив схему посадових окладів для держслужбовців на поточний 2022 рік.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Ухваленою постановою пропонується:
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Відповідно до статті 51 Закону “Про державну службу”, Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.
“Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року, триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої й планується запровадити оновлену систему оплати праці”, – зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
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