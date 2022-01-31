0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

Кабмин определил схему окладов для госслужащих на 2022 год

Кабмин определил схему окладов для госслужащих на 2022 год

Кабинет Министров определил схему должностных окладов для госслужащих на текущий 2022 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Принятым постановлением предлагается:

  • установить корректирующие коэффициенты к должностным окладам государственным служащим некоторых государственных органов;
  • нормировать вопрос о выплате в 2022 году надбавки за особо важную работу государственным служащим, занимающим должности специалистов по вопросам реформ;
  • привести в соответствие с законодательством условия оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия.

Читайте также: Каким специалистам в Киеве платят больше: данные Госстата

Согласно статье 51 Закона «О государственной службе», Кабмин определяет схему должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы по представлению Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

«В соответствии со стратегией реформирования государственного управления до 2025 года, продолжается работа над реформой системы оплаты труда. С начала года в государственных органах началась классификация должностей, на основе которой и планируется внедрить обновленную систему оплаты труда», — отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.