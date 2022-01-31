Кабмин определил схему окладов для госслужащих на 2022 год

Кабинет Министров определил схему должностных окладов для госслужащих на текущий 2022 год.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Принятым постановлением предлагается:
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Согласно статье 51 Закона «О государственной службе», Кабмин определяет схему должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы по представлению Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
«В соответствии со стратегией реформирования государственного управления до 2025 года, продолжается работа над реформой системы оплаты труда. С начала года в государственных органах началась классификация должностей, на основе которой и планируется внедрить обновленную систему оплаты труда», — отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
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