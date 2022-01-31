На украинский рынок выходит один из крупнейших китайских автопроизводителей

Несмотря на автомобильный кризис, на украинский рынок выходит новый автомобильный бренд — BAIC. Китайский концерн заходит к украинцам сразу с несколькими моделями.
BAIC — это один из старейших китайских автопроизводителей. Его основали в 1958 году, и уже с тех времен он выпускает легковые, грузовые автомобили и сельскохозяйственную технику. Но отныне и в нашей стране можно будет приобрести машину от BAIC. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Первой моделью на нашем рынке станет кроссовер Х3. Этот автомобиль оснастили обычным двигателем на 1.5 литра, который выдает 116 лошадиных сил мощности. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач или с автоматической. В базовой комплектации такое авто стоит 14 700 долларов.
Чуть позже можно будет приобрести более габаритные кроссоверы BAIC X55 и X7. Оба имеют двигатели на 1.5 литра с турбиной. В первом варианте агрегат выдает 150 «лошадей», а во втором — 187 лошадиных сил.
Также китайцы анонсировали рамные внедорожники. BAIC BJ40 Plus имеет дизайн, похожий на брутальный Jeep Wrangler и BAIC BJ80 — его можно назвать реальной копией легендарного Mercedes-Benz G-Class. Здесь двигатели уже более солидные — на 2.3 литра с турбиной, которые имеют мощность в 250 лошадиных сил. Ему в пару добавили надежную АКПП на 6 передач.
Компания планирует в скором времени дополнить линейку электрокаром с большой батареей. Но для этого сначала планируют оценить спрос на свои автомобили на европейских рынках.
Напомним, что недавно китайская автомобильная компания решила судиться с Renault из-за плагиата.
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