Spotify открывает доступ к аудиокнигам в более чем 180 странах

Стриминговый сервис Spotify объявил о масштабном расширении доступа к аудиокнигам. Функция станет доступна более чем в 180 странах Европы, Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, открыв каталог для более 750 млн пользователей во всем мире. Полный запуск будет продолжаться в ближайшие месяцы.

Ранее аудиокниги на платформе были доступны преимущественно в англоязычных странах (США, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия), а также Германии, пишет TechCrunch.

Платформа добавляет более 350 тысяч тайтлов для новых рынков и расширила каталог до 120+ языков. Например, в Испании пользователи уже получили доступ к 45 000 книг на испанском.

Spotify сотрудничает с более чем 300 издательствами по всему миру, в том числе с такими крупными компаниями как Planeta и Mondadori.

Сколько стоит доступ к аудиокнигам

В некоторых странах (Бразилия, Мексика, Колумбия, Польша, Чили, Норвегия, Перу) пользователи с Premium-аккаунтом получают 12 часов прослушивания аудиокниг в месяц.

Отдельная подписка предоставляет 15 часов прослушивания. По данным компании, с момента запуска в прошлом году она привлекла более 1 миллиона подписчиков и приносит более $100 млн годового повторяющегося дохода (ARR).

В ноябре также появится опция для студенческих тарифов. Любой пользователь в мире может приобрести нужную аудиокнигу поштучно.