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Google выпустила новую модель генерации изображений Nano Banana 2.1

Технологии&Авто
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Nano Banana 2.1 поддерживает контекстное окно размером до 1 млн токенов на входе.
Nano Banana 2.1 поддерживает контекстное окно размером до 1 млн токенов на входе.
Компания Google выпустила новую модель для создания и редактирования изображений Nano Banana 2.1. Она работает на базе Gemini 3.6 Flash, заменяет февральскую Nano Banana 2 и предлагает улучшенное качество работы с визуальным контентом по более низкой цене.
Согласно обнародованной карте модели Google, обновленный инструмент получил более высокую точность воспроизведения текста, лучше согласованность персонажей и способность обрабатывать до 14 эталонных изображений одновременно.
Стоимость генерации изображения с разрешением 1K снизилась почти вдвое — с $0.0670 до $0.0336, а картинка в 4K теперь стоит $0.0756 вместо $0.1510. Для сравнения, флагманская Nano Banana Pro обойдется в $0.1340 за 1K-изображение.
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Что умеет Nano Banana 2.1

Nano Banana 2.1 поддерживает контекстное окно размером до 1 млн токенов на входе.
Разработчики отмечают, что модель способна поддерживать визуальную согласованность четырех персонажей и десяти объектов в рамках одной сессии или диалога.
Кроме того, генератор подключается к Google Search и позволяет выбирать один из трех уровней глубины рассуждений (низкий, средний и высокий), влияющих на детализацию конечного результата.
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В Google описывают новинку как более эффективный аналог версии Pro, хотя признают и имеющиеся ограничения. В частности, модель по-прежнему может ошибаться с пространственной локализацией объектов, а мелкий текст на изображениях 1K иногда остается размытым.
Модель уже доступна через Gemini API, Google AI Studio, Gemini и другие инструменты экосистемы.
По материалам:
dev.ua
GoogleИИ
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