СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов на 200 миллионов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов украинским субъектом хозяйствования. По предварительным оценкам, сумма неучтенных операций злоумышленников за последние полтора года составляет не менее 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как удалось установить СБУ, незаконная минимизация налогов предусматривала махинации с кассовыми аппаратами. ІТ-специалисты настроили их таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в Государственную налоговую службу Украины.

Эти «модифицированные» кассовые аппараты были установлены в некоторых торговых центрах, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности, алкогольных изделий.

В ходе следствия были задокументированы факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых Государственная налоговая служба не получала. Следовательно, на эти операции не начислялся акцизный налог.

При этом данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные фигурантам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей выявлены и изъяты: «модифицированные» кассовые аппараты и сфальсифицированные фискальные документы; компьютеры и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.