Первый планшет Nokia на Android поступил в продажу в Украине по доступной цене

В компании HMD Global уже сообщили о старте продажи первого Android-планшета от компании Nokia (здесь используется Android 11, компания обещает обновлять Android еще два года, а обновления безопасности будут выходить еще три года).
Это модель Nokia T20, которую презентовали осенью прошлого года, цена на старте продаж составляет 5899 гривен.
Модель получила дисплей с диагональю 10.4 дюйма и разрешением 2000 х 1200 пикселей. За работу отвечает чипсет Unisoc T610, в паре с которым работает 3 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составляет 32 ГБ. Кроме этого, есть слот для карты памяти формата microSD. Основной блок камеры включает сенсор 8 МП и LED-вспышку, разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП.
За автономность отвечает аккумулятор объемом 8200 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 15W. В оснащение модели входят стереодинамики с поддержкой системы OZO Playback Panorama, а также два микрофона. Толщина планшета составляет 7.8 миллиметра, вес – 465 граммов.
К фишкам модели стоит отнести поддержку Google Kids Space, который включает широкий диапазон развивающих программ, книг и видео для детей. Приложение использует аккаунт Google ребенка, контроль над которым могут осуществлять родители, используя приложение Family Link.
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