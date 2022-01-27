0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 146 0

Aston Martin представил самый мощный и быстрый в мире кроссовер (фото)

Aston Martin представил самый мощный и быстрый в мире кроссовер (фото)

Британский производитель автомобилей Aston Martin презентовал новую версию кроссовера DBX. По данным производителя, это «самым мощным в мире SUV класса люкс».

Как стало известно, Aston Martin DBX707 оснастили модернизированным 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами производства немецкой AMG. Агрегат генерирует 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента — на 157 сил и 200 Нм больше, чем двигатель стандартного DBX.

Таким образом, новый кроссовер получился мощнее прямых конкурентов. Например, 6,0-литровый двигатель W12 на Bentley Bentayga Speed ​​выдает 635 «лошадей», а твин-турбо «восьмерка» объемом 4,0 л на Lamborghini Urus может похвастаться 650 «скакунами».

Двигатель Aston Martin DBX707 работает совместно с модернизированной девятиступенчатой роботизированной коробкой передач, полным приводом и самоблокирующимся дифференциалом. Такое сочетание позволяет авто ускоряться до первой «сотни» за 3,2 секунды, а ​​максимальная скорость достигает 310 км/ч. Такие показатели делают DBX707 самым быстрым серийным кроссовером в мире.

В США цены на автомобиль будут стартовать от 232 тысяч долларов

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.