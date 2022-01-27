Aston Martin представил самый мощный и быстрый в мире кроссовер (фото)

Британский производитель автомобилей Aston Martin презентовал новую версию кроссовера DBX. По данным производителя, это «самым мощным в мире SUV класса люкс».
Как стало известно, Aston Martin DBX707 оснастили модернизированным 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами производства немецкой AMG. Агрегат генерирует 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента — на 157 сил и 200 Нм больше, чем двигатель стандартного DBX.
Таким образом, новый кроссовер получился мощнее прямых конкурентов. Например, 6,0-литровый двигатель W12 на Bentley Bentayga Speed выдает 635 «лошадей», а твин-турбо «восьмерка» объемом 4,0 л на Lamborghini Urus может похвастаться 650 «скакунами».
Двигатель Aston Martin DBX707 работает совместно с модернизированной девятиступенчатой роботизированной коробкой передач, полным приводом и самоблокирующимся дифференциалом. Такое сочетание позволяет авто ускоряться до первой «сотни» за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч. Такие показатели делают DBX707 самым быстрым серийным кроссовером в мире.
В США цены на автомобиль будут стартовать от 232 тысяч долларов
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