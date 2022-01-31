В Украине спрос на коммерческие автомобили увеличился на 6%

В Украине растет спрос на новые коммерческие автомобили. Так, в январе 2022 года украинцы купили 956 машин, что на 6% больше, чем в январе 2021 года.
Лидером января стала французская марка Citroen, 188 машин которой пополнили отечественный парк коммерческих автомобилей.
Второе место в рейтинге досталось еще одной французской марке – Renault. В первый месяц года в Украине было реализовано 111 ед. моделей Рено.
Третья строчка рейтинга в Fiat – 81 авто.
Белорусский МАЗ занял четвёртое место. В его активе 77 зарегистрированных автомобилей.
Замыкает пятерку январского рынка новых коммерческих авто Ford, в зачете которого 61 регистрация.
Напомним, в январе 2022 украинцы приобрели и зарегистрировали 5,3 тыс. новых легковых авто. По сравнению с январем прошлого года продажи новых автомобилей снизились на 7%.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года украинцы приобрели на внутреннем рынке более 945 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Львиная доля рынка пришлась на легковые автомобили.
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