По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,957 млн грн и 45,802 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (40 и 28), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,32−28,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 68 активных заявок по доллару на сумму 85,759 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,3500 — 10 000
28,3400 — 150 000
28,3300 — 45 555
28,3300 — 30 000
28,3300 — 60 000
28,3300 — 30 000
28,3300 — 55 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,3400 — 20 000
28,3500 — 10 000
28,3500 — 15 000
28,3500 — 15 000
28,3500 — 20 000
28,3600 — 29 000
28,3600 — 45 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,3742 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,3208 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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