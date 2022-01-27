Bees Airline устроила распродажу билетов на летний период: цены и направления

Украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала распродажу дешевых билетов из крупных городов Украины – Киева, Львова и Одессы. Finance.ua как портал, который учит не тратить лишнего, узнал детали – куда и за сколько можно улететь по сниженным ценам.

Стоимость билета:

тариф Light – без багажа от 33 у. е.;

тариф Smart – с багажом от 55 у.е.

По направлениям из/в Шарджу и из/в Гянджу:

тариф Light – без багажа от 77 у. е.;

тариф Smart – с багажом от 99 у.е.

Цена в гривневом эквиваленте будет отражена на момент оформления билета. Забронировать билет или просмотреть все доступные направления можно на официальном сайте компании.

Акционные цены действуют с 01.02 до 07.02 и распространяются на путешествия до 31 октября.

Также обращаем внимание, что количество мест по промо тарифам ограничено.