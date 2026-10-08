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В Украине изменят систему поддержки ветеранов: человеку будут назначать личного специалиста

Личные финансы
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Ветерану будут назначать специалиста по сопровождению, который должен связаться с человеком в течение 24-48 часов.
Ветерану будут назначать специалиста по сопровождению, который должен связаться с человеком в течение 24-48 часов.
В Украине будет создана Государственная служба сопровождения ветеранов, которая должна изменить подход к оказанию помощи ветеранам. Вместо самостоятельного поиска необходимых услуг и учреждений у человека будет закрепленный специалист, который будет координировать весь маршрут поддержки и следить за результатом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Как будет работать служба сопровождения

Государственная служба сопровождения ветеранов (ГССВ) будет создана на базе ДНО «Государственное ветеранское пространство». У нее будут центральный и региональный уровни, а также сеть специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
После получения информации о демобилизации или заключения ВВК данные человека будут автоматически поступать в CRM-систему «Оскар». После этого ветерану будут назначать специалиста по сопровождению, который должен связаться с человеком в течение 24−48 часов.
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При первом контакте специалист будет оценивать основные потребности ветерана: состояние здоровья, необходимость протезирования, психологическое состояние, жилищные вопросы и возможности экономической самореализации.
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На основе этой оценки будут формироваться индивидуальный план действий, который ветеран сможет согласовать через «Дію».

Пять этапов поддержки

Маршрут будет предусматривать пять основных этапов:
  • подготовка к увольнению с военной службы;
  • переход к гражданской жизни;
  • восстановление здоровья и психологическая поддержка;
  • экономическая независимость и профессиональная самореализация;
  • социализация и участие в жизни общества.
В дальнейшем специалист будет координировать прохождение всего маршрута и следить за тем, чтобы необходимые услуги были не только назначены, но и фактически получены.
В частности, специалист будет координировать взаимодействие ветерана с Минобороны, Минздравом, органами местного самоуправления, службой занятости и другими учреждениями.
Также предлагается изменить подход к оценке нагрузки на специалистов по сопровождению.
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Вместо нынешней модели, при которой на одного специалиста может приходиться до 100 человек, планируют ввести балльную систему. Она будет учитывать сложность каждого отдельного кейса и позволит распределять нагрузки в зависимости от потребностей ветеранов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут фактически не тратить собственные деньги на автогражданку. Страховая компания сразу предоставляет им скидку 50%, а остальную часть уплаченной суммы компенсирует государство.
Также мы рассказывали, что участники боевых действий имеют право на разные льготы. Это касается не только социальных гарантий для них самих, но и ряда прав и возможностей для его семьи.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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