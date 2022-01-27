Марченко заявил об отсутствии проблем с обслуживанием госдолга и возможном привлечении средств под гарантии США

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обсуждается возможность привлечения Украиной средств под гарантии США в связи с затруднением доступа на рынок внешних заимствований из-за риска российского вторжения.
Об этом министр сказал в интервью Экономической правде.
Марченко отметил, что пик выплат по госдолгу в 2022 году будет в сентябре, когда нужно погасить евробонды на $ 1 млрд.
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«Если в целом взять год, то в среднем ежемесячные выплаты на обслуживание и погашение долга составляют около 300 миллионов долларов… С гривневыми выплатами нет проблем. Относительно валютных — у нас есть остатки на валютных счетах, около 35 миллиардов гривен или более $ 1 млрд. То есть мы спокойно проходим этот период, даже если у нас не будет никаких валютных заимствований», — считает глава Минфина.
Марченко добавил, что видит «все возможности профинансировать дефицит 3−3,5% к ВВП». Он добавил, что Украине нужно в этом году получить два транша от МВФ на сумму $ 2,2 млрд (один на $ 700 млн, второй на $ 1,5 млрд) и макрофинансовую помощь ЕС.
«То, что европейцы начинают новую программу макрофинансовой помощи, — очень важный сигнал, который свидетельствует, что мы снова в фокусе. То есть мы уже имеем предпосылки, чтобы заместить внешнее коммерческое финансирование льготным финансированием от международных партнеров», — сказал министр.
По его мнению, долгосрочные инвесторы не паникуют. «Паникуют те, кто вложил средства на короткий срок, хотел заработать на Украине, а сейчас продает, опасаясь угрозы», — заявил Марченко.
Он сообщил, что обсуждается возможность предоставления гарантий правительством США для привлечения средств Украиной.
«Пока в формате дискуссий и диалога. Такая возможность существует, но пока решение не принято. Если США будут готовы применить механизм гарантий, то Украина здесь в приоритете. С 2016 года такой инструмент правительство США не использовало, однако в администрации Джо Байдена есть склонность об этом говорить в отличие от администрации Трампа. У Трампа сразу это отвергали. У меня буквально в прошлую пятницу [21 января] был телефонный разговор с заместителем министра финансов США Уолли Адеем. Мы с ним об этом говорили», — сказал министр.
Он не сказал, о какой сумме идет речь, и добавил, что «не важна сумма, важен сигнал». «Все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов», — считает Марченко.
По его мнению, Украина сможет пройти 2022 год без выпуска евробондов, если получит все кредитные средства по программе МВФ, макрофинансовую помощь от ЕС и будет иметь возможности эффективно заимствовать на внутреннем рынке.
«Другие страны, например, Канада, дает кредит 120 миллионов канадских долларов. Это тоже для нас поддержка. У нас еще есть Всемирный банк. Хочу, чтобы вы поняли: у нас есть ответ на те проблемы, которые нам создали», — заверил министр.
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