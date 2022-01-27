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НБУ ужесточает требования к обязательным резервам банков

НБУ ужесточает требования к обязательным резервам банков

Национальный банк Украины повысит в феврале на 2 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и по средствам в иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

Так, с 10 февраля 2022 года:

  • норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте по средствам по требованию увеличится с 0% до 2%, но по срочным средствам останется на уровне 0%;
  • норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте — увеличится с 10% до 12%.

С учетом действующего порядка формирования обязательных резервов фактическое повышение их объема произойдет с периода резервирования, который начнется 11 марта 2022 года. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, увеличится ориентировочно на 24 млрд грн.

Для чего это необходимо:

  • повышение требований к обязательному резервированию прежде всего направлено на усиление процентного канала монетарной трансмиссии путем управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе и в целом на ослабление инфляционного давления;
  • кроме того, это будет способствовать росту объемов срочных привлечений банков при одновременном сохранении роли обязательного резервирования в стимулировании дедолларизации экономики Украины.

«Учитывая значительные объемы избыточной ликвидности в банковской системе, соответствующий шаг, по оценкам Национального банка, не снизит кредитной способности банков и не будет угрожать стабильности финансовой системы», — сказано в сообщении Нацбанка.

По материалам Finance.UA
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