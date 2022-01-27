НБУ ужесточает требования к обязательным резервам банков

Национальный банк Украины повысит в феврале на 2 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и по средствам в иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.
Так, с 10 февраля 2022 года:
С учетом действующего порядка формирования обязательных резервов фактическое повышение их объема произойдет с периода резервирования, который начнется 11 марта 2022 года. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, увеличится ориентировочно на 24 млрд грн.
Для чего это необходимо:
«Учитывая значительные объемы избыточной ликвидности в банковской системе, соответствующий шаг, по оценкам Национального банка, не снизит кредитной способности банков и не будет угрожать стабильности финансовой системы», — сказано в сообщении Нацбанка.
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