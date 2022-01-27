В прошлом году украинцы купили более 100 тыс. новых авто - самые популярные бренды

В течение 2021 года в Украине зарегистрировали 102 тыс. новых автомобилей на общую сумму более 3,3 млрд долларов. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал о самых популярных марках авто среди украинцев.
По данным RST.ua, наибольшее количество автомобилей регистрировали в апреле и декабре. Тогда из украинских автосалонов выехало по 10 тыс. авто.
Лидером по количеству зарегистрированных авто стал Киев – за 12 месяцев зарегистрировали 41,6 тыс. автомобилей. Также большое количество машин приобрели жители Днепра (7,9 тыс.) и Харькова (7,2 тыс.).
Toyota стала самым популярным брендом 2021 года. Украинцы приобрели более 15 тыс. таких автомобилей. Лидером рынка среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage. Кроме него часто регистрировали Toyota RAV4 и Renault Duster.
В ценовых сегментах прошлого года бестселлерами стали:
Кроме этого, в прошлом году в Украине зарегистрировали 273 Mercedes-Benz G-Class, 120 BMW 7-Series, 29 Porsche 911, 17 Bentley Bentayga, 9 Rolls-Royce Cullinan, 7 Aston Martin DBX и 5 Rolls Royce Ghost.
Инфографика: RST.ua
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