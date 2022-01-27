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Рада создала комиссию по расследованию фактов неэффективного использования госземель

Рада создала комиссию по расследованию фактов неэффективного использования госземель

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов незаконного и неэффективного проведения госорганами мер по совершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений.

За соответствующее решение проголосовали 187 народных депутатов.

«Целью проекта является проведение расследования возможных фактов незаконного и неэффективного проведения органами государственной власти, органами местного самоуправления мер по усовершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений (земельной децентрализации)», — говорится в пояснительной записке.

Так, комиссия будет расследовать возможные незаконные факты передачи в собственность и пользование земель государственной собственности, а также ситуацию о наличии актуальных сведений о границах территорий территориальных громад.

Кроме этого, задачей ВСК является расследование ситуации о полноте поступлений в бюджеты платы за землю и другие налоги, связанные с пользованием землями сельскохозяйственного назначения, и незаконного и неэффективного пользования и распоряжения землями государственной/коммунальной собственности.

По материалам РБК-Украина
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