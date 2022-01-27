Чтобы выехать за границу, должник уплатил 150 тыс. гривен алиментов

Гражданин Украины заплатил 152,58 тыс. гривен долга по алиментам, 55,89 тыс. гривен штрафа и 15,26 тыс. гривен исполнительного сбора, чтобы уехать за границу. Должник не платил алименты на двоих детей с января 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«На исполнении в Балтском отделе государственной исполнительной службы в Подольском районе Одесской области Южное межрегиональное управление Министерства юстиции /г. Одесса/ находится исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двоих детей в размере 1/3 части всех видов заработка и доходов, но не меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста», — сказано в сообщении.

Исполнительное производство находится на исполнении в отделе с января 2015 года.

Задолженность за период с 1 января 2013 по 1 января 2022 года составила 152 573,99 грн.

«Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику были применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины „Об исполнительном производстве“. Кроме того, постановлением государственного исполнителя наложен арест на движимое и недвижимое имущество должника, сведения внесены в государственные реестры вещных прав движимого и недвижимого имущества», — отмечают в Минюсте.

Так что, намереваясь выехать за границу, должнику пришлось уплатить на депозитный счет отдела 152 573,99 грн долга, 55 893,28 грн штрафа и 15 257,40 грн исполнительного сбора.

Справка Finance.ua:

26 января 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине;