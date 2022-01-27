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Чтобы выехать за границу, должник уплатил 150 тыс. гривен алиментов

Чтобы выехать за границу, должник уплатил 150 тыс. гривен алиментов

Гражданин Украины заплатил 152,58 тыс. гривен долга по алиментам, 55,89 тыс. гривен штрафа и 15,26 тыс. гривен исполнительного сбора, чтобы уехать за границу. Должник не платил алименты на двоих детей с января 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«На исполнении в Балтском отделе государственной исполнительной службы в Подольском районе Одесской области Южное межрегиональное управление Министерства юстиции /г. Одесса/ находится исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двоих детей в размере 1/3 части всех видов заработка и доходов, но не меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста», — сказано в сообщении.

Исполнительное производство находится на исполнении в отделе с января 2015 года.

Задолженность за период с 1 января 2013 по 1 января 2022 года составила 152 573,99 грн.

«Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику были применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины „Об исполнительном производстве“. Кроме того, постановлением государственного исполнителя наложен арест на движимое и недвижимое имущество должника, сведения внесены в государственные реестры вещных прав движимого и недвижимого имущества», — отмечают в Минюсте.

Так что, намереваясь выехать за границу, должнику пришлось уплатить на депозитный счет отдела 152 573,99 грн долга, 55 893,28 грн штрафа и 15 257,40 грн исполнительного сбора.

Справка Finance.ua:

  • 26 января 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине;
  • в Украине родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Не является основанием для освобождения от такой обязанности то, что один из родителей живет в другой стране.
По материалам Finance.UA
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