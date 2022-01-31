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Индия запустит собственную цифровую валюту в 2022-2023 годах

Индия запустит собственную цифровую валюту в 2022-2023 годах

Центробанк Индии выпустит цифровую рупию в 2022—2023 финансовом году, который начнется 1 апреля.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Минфина Индии.

Там добавили, что внедрение цифровой рупии будет разработано «с использованием блокчейна и других технологий».

«Таким образом, Инидя станет одной из первых крупнейших экономик мира, которая введет так называемую цифровую валюту цифрового банка (CBDC), если будет придерживаться своих планов, вслед за Китаем, который тестирует цифровой юань», — пишет CNBC.

CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровая форма фиатных денег, которые эмитированы центробанком.

«Введение цифровой валюты центрального банка даст толчок, большой толчок для цифровой экономики», — сказала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, представляя годовой бюджет страны.

«Цифровая валюта также приведет к более эффективной и более дешевой системе управления валютой», — добавила она.

Министр не предоставила подробностей о том, как будет работать цифровая рупия или как она будет выглядеть, но сказала, что она будет представлена «с использованием блокчейна и других технологий».

Ранее Китай заявил о готовности презентовать цифровой юань на Олимпийских играх.

По материалам Економічна Правда
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