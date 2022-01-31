Индия запустит собственную цифровую валюту в 2022-2023 годах

Центробанк Индии выпустит цифровую рупию в 2022—2023 финансовом году, который начнется 1 апреля.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Минфина Индии.
Там добавили, что внедрение цифровой рупии будет разработано «с использованием блокчейна и других технологий».
«Таким образом, Инидя станет одной из первых крупнейших экономик мира, которая введет так называемую цифровую валюту цифрового банка (CBDC), если будет придерживаться своих планов, вслед за Китаем, который тестирует цифровой юань», — пишет CNBC.
CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровая форма фиатных денег, которые эмитированы центробанком.
«Введение цифровой валюты центрального банка даст толчок, большой толчок для цифровой экономики», — сказала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, представляя годовой бюджет страны.
«Цифровая валюта также приведет к более эффективной и более дешевой системе управления валютой», — добавила она.
Министр не предоставила подробностей о том, как будет работать цифровая рупия или как она будет выглядеть, но сказала, что она будет представлена «с использованием блокчейна и других технологий».
Ранее Китай заявил о готовности презентовать цифровой юань на Олимпийских играх.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоПозавчера, 19:44 - 11551 13
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ МинцифрыВчера, 11:48 - 3010 4
Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговлеПозавчера, 20:32 - 532 3
Маск рассказал, в какую сумму обойдется отправка людей на МарсВчера, 22:30 - 225 1
Американцы разработали «искусственный лист», улавливающий углекислый газ в 100 раз эффективнее других системВчера, 04:25 - 500 1
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ МинцифрыВчера, 11:48 - 3010 4
«Дія» получит полезную функцию для водителейВчера, 14:02 - 2060
Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стажВчера, 11:10 - 1716
НАБУ спрогнозировала курс доллара, темпы роста ВВП и уровень учетной ставки в 2022 годуВчера, 09:01 - 1476
Еще одна страна сняла все ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 12:30 - 1391
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1670 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1091
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2563
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1292 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1073 1