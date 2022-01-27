Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцев

С 1 сентября 2021 года в Украине продолжается кампания единоразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен.

Об этом Finance.ua узнал из данных ГНС.

«1 марта 2022 года завершается период единоразового специального декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%», — напоминают налоговики.

Читайте также: Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий дом

Граждане Украины, которые имеют активы, которые не были обложены налогом по состоянию на 1 января 2021 года должным образом, могут добровольно пройти единоразовое (специальное) декларирование, уплатить единовременный сбор и легализовать такие активы.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.

«Единоразовое добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, которые ранее не были обложены налогом», — подчеркнули в ГНС.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

До подачи единоразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валютах на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.