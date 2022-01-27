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А-Банк реализовал получение SEPA-переводов

А-Банк реализовал получение SEPA-переводов из Европы. Теперь получить SEPA-перевод можно на любую карту А-Банка в гривне или в евро.

*SEPA (с англ. Single Euro Payments Area) — зона платежей в евро, позволяющая пользователям совершать переводы почти в любом месте Европы.

По SEPA-реквизитам вы можете получать переводы на вашу карту из более чем 30 стран, включая Польшу, Чехию, Германию, Францию, Италию и другие.

Для того чтобы получить перевод из Европы на карту А-Банка, не нужно знать контрольный номер, сумму и имя отправителя. Ведь перевод будет зачислен автоматически. Для получения перевода требуется только:

1. Получить реквизиты для зачисления: в мобильном приложении ABank24, меню: “Пополнить карту – Переводы SEPA”, или в отделении А-Банка;

2. Передать реквизиты отправителю.

SEPA-перевод можно получить на карту в валютах евро и гривна (с конвертацией).

А-Банк не взимает комиссию за получение перевода.

Также отправить и получить международный перевод в А-Банке можно с помощью международных систем: Western Union, Ria, Welsend, MoneyGram, Swift-платежи.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 237 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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По материалам А-Банк КО
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