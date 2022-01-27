А-Банк реализовал получение SEPA-переводов из Европы. Теперь получить SEPA-перевод можно на любую карту А-Банка в гривне или в евро.
*SEPA (с англ. Single Euro Payments Area) — зона платежей в евро, позволяющая пользователям совершать переводы почти в любом месте Европы.
По SEPA-реквизитам вы можете получать переводы на вашу карту из более чем 30 стран, включая Польшу, Чехию, Германию, Францию, Италию и другие.
Для того чтобы получить перевод из Европы на карту А-Банка, не нужно знать контрольный номер, сумму и имя отправителя. Ведь перевод будет зачислен автоматически. Для получения перевода требуется только:
1. Получить реквизиты для зачисления: в мобильном приложении ABank24, меню: “Пополнить карту – Переводы SEPA”, или в отделении А-Банка;
2. Передать реквизиты отправителю.
SEPA-перевод можно получить на карту в валютах евро и гривна (с конвертацией).
А-Банк не взимает комиссию за получение перевода.
Также отправить и получить международный перевод в А-Банке можно с помощью международных систем: Western Union, Ria, Welsend, MoneyGram, Swift-платежи.
Об А-Банке:
А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 237 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.
За новостями А-Банка следите на официальных страницах Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2459 20
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУВчера, 12:00 - 3263 7
«Укравтодор» определился с 3 компаниями-участницами конкурса на строительство участка Киевской обходной дорогиВчера, 09:30 - 1118 6
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларахОколо часа назад - 1252 5
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 3533 3
Сроки окончания программы «єПідтримка»Вчера, 16:06 - 4671
Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)Вчера, 18:30 - 4393 1
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)Вчера, 13:05 - 4299
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 3533 3
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУВчера, 12:00 - 3263 7
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 564
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 756
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1908
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1088 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 895 1