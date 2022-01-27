Межбанк: продолжится ли падение котировок

Вторник на валютном рынке обещает быть очень интересным и с элементами интриги. Как и вчера — слишком уж много противоречивых факторов сегодня способны существенно влиять на курс и поведение участников торгов.

Во-первых, первый день нового отчетного периода. Клиенты должны определится со своими окончательными планами на новый месяц и поэтому «проснутся» на межбанке только часам к 11−12. Это несколько изменит активность на торгах в течение сессии и пик количества и объемов операций придется на время с 12 до 14:30 часов.

Во-вторых, сегодня погашение Минфином Украины порядка 11,5 млрд гривен ОВГЗ и выплаты процентов еще по 7 выпускам бумаг. Это значительные суммы. Среди получателей этих выплат есть крупные иностранцы. И от того, что будут делать с этими ресурсами инвесторы — во многом зависит поведение курса на межбанке сегодня и завтра. Если они решат выводить эти средства, а скорее всего частично так и будет, это еще $ 70−130 млн дополнительного спроса на валюту на межбанке. И это надо будет закрыть либо за счет продаж валютной выручки экспортерами, либо за счет интервенций НБУ.

Пока, с учетом последнего тренда на существенное снижения валютных котировок, вероятнее всего эти валютные покупки нерезидентов будут закрыты местными экспортерами.

Кроме этого, 3 февраля Минфину надо погасить еще и валютные бумаги на сумму $ 367,9 млн и проценты по другому долларовому размещению облигаций. Но по нашим данным, большинство средств от их погашения, скорее всего, пойдет на покупку новых облигаций. Поэтому именно этот фактор не сформирует особого дополнительного давления на ресурсный и валютный рынки.

В-третьих, сегодня пройдет и новый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. После консультации с первичными дилерами чиновники удалили из предложения самые долгоиграющие гривневые бумаги на 1001 и 1561 день и оставили к размещению ОВГЗ в гривне на 161,350,441 и 742 дня, а также долларовые сроком на 1 год.

Мы не прогнозируем большой активности нерезидентов по покупке новых облигаций. Основными покупателями будут местные банки. Общая сумма размещения составит от 4,1 до 9,4 млрд гривен в эквиваленте с доходностью от 11,75% до 13,75% годовых в гривне и 3,7% годовых в долларе. Минфин несколько поднимет доходность по гривневым облигациям (до 0,25% годовых по каждому сроку). Наибольшим спросом из гривневых бумаг будут пользоваться короткие ОВГЗ сроком на 161 и 350 дней. Часть средств от погашения сегодняшних облигаций будет перевловжена в новые облигации в формате «ролловера» и таким образом не сильно отразится непосредственно на ресурсном рынке.

Ну и конечно, главная интрига дня — пойдет ли курс доллара ниже такими же темпами, как это было вчера (курс за понедельник просел сразу на 30 копеек по сравнению с пятничным закрытием) или все же коррекция уже почти закончена. По нашему прогнозу, проседание котировок продолжится, но уже не такими быстрыми темпами. Общая цель — плавный возврат к уровням 28 гривен за доллар к середине февраля.

Статистика торгов, по прогнозам Finance.ua, составит до 430−620 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 210−290 млн.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 1 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,10 — 28,40 грн, евро — коридор 31,65 — 32,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,05 — 28,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний около 20 коп, а в кассах банков 20−25 коп.

Евро: в банках очень широкий коридор ценников от 31,40 до 32,05 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,50 до 31,90 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,37 / 28,39

евро — 31,74 / 31,76

Курсы валют на Межбанке

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