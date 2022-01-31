Андрей Попов: аудит для резидентов Дія Сity - налоговые льготы, хорошая репутация

ІТ-отрасль уже не один год занимает важное место в структуре украинского ВВП. Однако в этой сфере не хватает добавленной стоимости продуктов, которые способны конкурировать с западными.

Для того чтобы сектор высоких технологий смог полностью реализоваться и украинский IT-бизнес стал конкурентным на международном рынке, планируется создать благоприятную экономическую среду — Дія City.

15 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о действии специального налогового режима ІТ-компаний.

14 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла налоговую часть Дія City.

Третьим этапом должно быть внесение изменений в налогово-процессуальный кодекс, после чего система должна заработать (ориентировочно уже в начале 2022 года).

Что предлагает Дія City?

Резиденты Дія City приобретают особый правовой статус, и для них предусмотрены либерализованные трудовые отношения и специальное налогообложение.

Работать в этой среде могут не только украинские, но и иностранные компании, предприниматели, инвесторы и стартапы — всем предоставляются одинаковые условия.

Резиденты работают в рамках не украинского законодательства в целом, а специальных правил, которые прописаны в ряде законопроектов, подготовленных командой Дія City.

Основные элементы:

специальная система налогообложения — налог на выведенный капитал ( НВК ) по ставке 9%, а не на прибыль (18%);

либерализация трудовых отношений — возможно классическое трудоустройство по КзОТ или на основе контракта;

приобретение и защита интеллектуальных прав по европейской системе;

защита интересов с применением элементов английского права;

резиденты Дія City, благодаря особой процедуре процессуальных действий, не подвергаются проверкам и необоснованным расследованиям.

Налоги для работников IT-компаний предложены примерно на уровне затрат на ФЛП: налог на доходы физлиц (НДФЛ) 5%, единый социальный взнос (ЕСВ) 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%.

Аудиторское заключение в Дія City. Для чего оно нужно, и что следует учесть?

Уполномоченный орган не контролирует, какие компании хотят присоединиться к спецрежиму, потому что лишен такой функции, поэтому возникает потребность в дополнительном предохранительном механизме.

Для подтверждения соответствия установленным критериям резидентства IT-компании должны ежегодно подавать независимое аудиторское заключение.

Этот инструмент введен для того, чтобы предотвратить возможное злоупотребление особыми налоговыми и правовыми условиями.

Резиденты могут выбирать аудитора по своему усмотрению.

Заключение независимого аудитора подается вместе с отчетом о соответствии резидента критериям Дія City.

Это правило могут не выполнять стартапы, а компании подают первый отчет и заключение аудитора за три месяца после получения статуса резидента.

Чтобы получить все преимущества от аудита, а не только стать резидентом Дія City, следует правильно выбрать аудитора. «Универсальных аудиторов» не существует, однако есть универсальный алгоритм их отбора. Самые важные критерии выбора следующие:

Репутация и опыт аудиторской компании в конкретной отрасли.

Будет преимуществом, если в портфеле есть компании, подобные той, аудит которой должен быть проведен.

Представленность на международном уровне.

Заключение, подготовленное сетевым аудитором, имеет силу не только в Украине, но и в мире, что станет дополнительным плюсом для привлечения финансирования или открытия счетов за рубежом.

Подтверждение отчетности со стороны известной аудиторской сети упростит взаимоотношения с налоговыми органами, финансовыми учреждениями и иностранными партнерами.

Услуги и персонал аудиторской фирмы.

Если компания предлагает ряд услуг и в ней работают разнообразные специалисты, это упрощает коммуникацию и препятствует утечке информации.

После аудита владелец компании не только получит информацию, в каком состоянии находятся бухгалтерский и управленческий учет, документооборот, но и практические рекомендации по устранению замечаний.

Андрей Попов, партнер Kreston Ukraine