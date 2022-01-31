Андрей Попов: аудит для резидентов Дія Сity - налоговые льготы, хорошая репутация

ІТ-отрасль уже не один год занимает важное место в структуре украинского ВВП. Однако в этой сфере не хватает добавленной стоимости продуктов, которые способны конкурировать с западными.
Для того чтобы сектор высоких технологий смог полностью реализоваться и украинский IT-бизнес стал конкурентным на международном рынке, планируется создать благоприятную экономическую среду — Дія City.
15 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о действии специального налогового режима ІТ-компаний.
14 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла налоговую часть Дія City.
Третьим этапом должно быть внесение изменений в налогово-процессуальный кодекс, после чего система должна заработать (ориентировочно уже в начале 2022 года).
Что предлагает Дія City?
Резиденты Дія City приобретают особый правовой статус, и для них предусмотрены либерализованные трудовые отношения и специальное налогообложение.
Работать в этой среде могут не только украинские, но и иностранные компании, предприниматели, инвесторы и стартапы — всем предоставляются одинаковые условия.
Резиденты работают в рамках не украинского законодательства в целом, а специальных правил, которые прописаны в ряде законопроектов, подготовленных командой Дія City.
Основные элементы:
Налоги для работников IT-компаний предложены примерно на уровне затрат на ФЛП: налог на доходы физлиц (НДФЛ) 5%, единый социальный взнос (ЕСВ) 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%.
Аудиторское заключение в Дія City. Для чего оно нужно, и что следует учесть?
Уполномоченный орган не контролирует, какие компании хотят присоединиться к спецрежиму, потому что лишен такой функции, поэтому возникает потребность в дополнительном предохранительном механизме.
Для подтверждения соответствия установленным критериям резидентства IT-компании должны ежегодно подавать независимое аудиторское заключение.
Этот инструмент введен для того, чтобы предотвратить возможное злоупотребление особыми налоговыми и правовыми условиями.
Резиденты могут выбирать аудитора по своему усмотрению.
Заключение независимого аудитора подается вместе с отчетом о соответствии резидента критериям Дія City.
Это правило могут не выполнять стартапы, а компании подают первый отчет и заключение аудитора за три месяца после получения статуса резидента.
Чтобы получить все преимущества от аудита, а не только стать резидентом Дія City, следует правильно выбрать аудитора. «Универсальных аудиторов» не существует, однако есть универсальный алгоритм их отбора. Самые важные критерии выбора следующие:
Будет преимуществом, если в портфеле есть компании, подобные той, аудит которой должен быть проведен.
Заключение, подготовленное сетевым аудитором, имеет силу не только в Украине, но и в мире, что станет дополнительным плюсом для привлечения финансирования или открытия счетов за рубежом.
Подтверждение отчетности со стороны известной аудиторской сети упростит взаимоотношения с налоговыми органами, финансовыми учреждениями и иностранными партнерами.
Если компания предлагает ряд услуг и в ней работают разнообразные специалисты, это упрощает коммуникацию и препятствует утечке информации.
После аудита владелец компании не только получит информацию, в каком состоянии находятся бухгалтерский и управленческий учет, документооборот, но и практические рекомендации по устранению замечаний.
Андрей Попов, партнер Kreston Ukraine
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