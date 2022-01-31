Jeep полностью переходит на электрифицированные автомобили в Европе

Концерн Stellantis сделал громкое заявление о том, что марка Jeep «полностью переходит на электромобили в Европе». При этом под «электромобилями» подразумеваются машины с силовыми установками, в которых используется электроэнергия, то есть и гибриды в том числе.

Сегодня на европейском рынке представлен гибридный Wrangler с внешней подзарядкой 4xe PHEV, а скоро появятся Renegade и Compass e-Hybrid. Приём предварительных заказов уже начался в Италии, Франции и Германии, а старт продаж намечен на март.

В новой гибридной силовой установке впервые используется 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,5 л с турбонаддувом, который развивает мощность 130 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями.

Гибридная силовая установка получила 15-киловаттный электромотор, способный приводить колёса в движение, даже если выключен двигатель внутреннего сгорания. Гибридная система позволяет использовать только электрическую энергию при начале движения, на малых скоростях, при движении накатом и парковочных маневрах. Новый силовой агрегат обеспечивает до 15% снижения потребления топлива и выбросов CO2 по сравнению с предшествовавшими бензиновыми версиями.

Новые модели дополнят успешную линейку моделей 4хе plug-in hybrid, оснащённых силовыми установками по схеме гибрида с возможностью внешней подзарядки, на которую в настоящее время приходится более 25% от общего числа европейских продаж бренда.

На таких рынках, как французский, доля моделей Jeep 4xe превысила отметку в 50% от общего числа продаж. В Италии, на крупнейшем европейским рынке для Jeep, бренд вышел в лидеры рынка со сниженным уровнем вредных выбросов.