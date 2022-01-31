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Андрей Гриценко: крупное дочернее предприятие и нюансы консолидации финансовой отчетности

Андрей Гриценко: крупное дочернее предприятие и нюансы консолидации финансовой отчетности

Иногда перед предприятиями встает вопрос, нужно ли консолидировать финансовую отчетность в случае, если материнская компания (МК) по критериям Закона Украины № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относится к микро- или малому предприятию, в то время, когда его дочерние компании (ДК) относятся к числу средних, крупных предприятий, представляющих общественный интерес.

Ст. 1 ЗУ № 996-XIV отмечает, что консолидированная финансовая отчетность является единой экономической единицей. А ст. 12 ЗУ № 996-XIV отмечает, что предприятия, которые контролируют другие предприятия (материнские предприятия), кроме финансовых отчетов о собственных хозяйственных операциях, обязаны составлять и подавать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности.

Таким образом, ответственность за составление консолидированного отчета лежит на материнском предприятии. В дальнейшем такой отчет может подвергаться аудиту, публиковаться на официальном сайте предприятия, подаваться в проверяющие органы.

Классификация групп юридических лиц

Действующей редакцией ст. 12 ЗУ № 996-XIV предусмотрено, что предприятия, которые контролируют другие предприятия (кроме предприятий, представляющих общественный интерес), могут не подавать консолидированную финансовую отчетность, если вместе с контролируемыми предприятиями их показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из следующих критериев:

  • балансовая стоимость активов – до 4 миллионов евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 8 миллионов евро;
  • среднее количество работников – до 50 человек.

В то же время в текущей редакции ЗУ № 996-XIV сохраняется некоторая неопределенность. Во-первых, не очень четко выглядит формулировка «могут не подавать консолидированной финансовой отчетности», во-вторых, если критерии малых, средних и крупных предприятий четко определены, аналогичных критериев именно для групп компаний до сих пор не существует.

Очевидно с подобной проблемой оценки групп компаний сталкивается много предприятий, поэтому на момент публикации статьи на сайте Минфина Украины на рассмотрении находится законопроект от 15.06.2021, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ЗУ № 996-XIV // https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485

Изменения и дополнения выглядят следующим образом:

1. Группа – материнское предприятие и все его дочерние предприятия;

2. Для целей Закона № 996 группа юридических лиц, состоящая из предприятия, которое контролирует другие предприятия (материнское предприятие), и предприятий, которые им контролируются (дочерних предприятий), может принадлежать к малым, средним или большим группам.

Малыми группами считаются группы, состоящие из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из таких критериев:

  • балансовая стоимость активов – до 4 млн евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 8 млн евро;
  • среднее количество работников – до 50 человек.

Средними группами считаются группы, которые не отвечают критериям для малых групп, состоящих из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из следующих критериев:

  • балансовая стоимость активов – до 20 млн евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 40 млн евро;
  • среднее количество работников – до 250 человек.

Большими группами считаются группы, состоящие из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности соответствуют двум из таких критериев:

  • балансовая стоимость активов – более 20 млн евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – более 40 млн евро;
  • среднее количество работников – более 250 человек.

Следует обратить внимание, что указанные критерии касаются суммарных показателей любой группы юридических компаний, независимо от того, насколько большими или малыми являются дочерние предприятия как отдельные экономические единицы, а также полностью сопоставимы с показателями классификации отдельных юридических лиц в соответствии с действующей редакцией ЗУ №966-XIV.

Обнародование консолидированной финансовой отчетности

Статья 14 ЗУ №996 определяет такой порядок:

  • предприятия, представляющие общественный интерес (кроме крупных предприятий, которые не являются эмитентами ценных бумаг, публичные акционерные общества, субъекты естественных монополий на общегосударственном рынке и субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях, обязаны не позднее чем до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на своем вебсайте (в полном объеме) и другим способом в случаях, определенных законодательством;
  • крупные предприятия, которые не являются эмитентами ценных бумаг, и средние предприятия обязаны не позднее чем до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на своем вебсайте (в полном объеме).

Порядок и сроки подачи финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства в органы государственной власти, кроме субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях, определяются Кабинетом Министров Украины, для банков – Национальным банком Украины.

Итак, алгоритм подготовки и публикации консолидированной финансовой отчетности группой юридических лиц выглядит следующим образом:

1. Определяем, к какой группе относится юридическое лицо: малое, среднее или крупное;

2. Если юридическое лицо относится к малой группе, консолидированную финансовую отчетность можно не подавать;

3. Если юридическое лицо относится к средней или большой группе, консолидированная финансовая отчетность должна быть подготовлена;

4. Определяем, является ли предприятие представляющим общественный интерес (кроме крупных предприятий, которые не являются эмитентами ценных бумаг), публичным акционерным обществом, субъектом естественных монополий на общегосударственном рынке и субъектом хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях. Если да, годовая отдельная и консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением обнародуются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, на сайте и другим способом в случаях, определенных законодательством;

5. Крупные предприятия, которые не являются эмитентами ценных бумаг, и средние предприятия обязаны обнародовать годовую отдельную и консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее чем до 1 июня года, следующего за отчетным периодом;

6. В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности придерживаться действующих требований МСФО (IFRS) 10 или НП(с)БУ 2, особенно в части соблюдения единой учетной политики.

Андрей Гриценко, старший менеджер по аудиту Kreston Ukraine

По материалам Finance.UA
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