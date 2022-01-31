Андрей Гриценко: крупное дочернее предприятие и нюансы консолидации финансовой отчетности

Иногда перед предприятиями встает вопрос, нужно ли консолидировать финансовую отчетность в случае, если материнская компания (МК) по критериям Закона Украины № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относится к микро- или малому предприятию, в то время, когда его дочерние компании (ДК) относятся к числу средних, крупных предприятий, представляющих общественный интерес.
Ст. 1 ЗУ № 996-XIV отмечает, что консолидированная финансовая отчетность является единой экономической единицей. А ст. 12 ЗУ № 996-XIV отмечает, что предприятия, которые контролируют другие предприятия (материнские предприятия), кроме финансовых отчетов о собственных хозяйственных операциях, обязаны составлять и подавать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности.
Таким образом, ответственность за составление консолидированного отчета лежит на материнском предприятии. В дальнейшем такой отчет может подвергаться аудиту, публиковаться на официальном сайте предприятия, подаваться в проверяющие органы.
Классификация групп юридических лиц
Действующей редакцией ст. 12 ЗУ № 996-XIV предусмотрено, что предприятия, которые контролируют другие предприятия (кроме предприятий, представляющих общественный интерес), могут не подавать консолидированную финансовую отчетность, если вместе с контролируемыми предприятиями их показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из следующих критериев:
В то же время в текущей редакции ЗУ № 996-XIV сохраняется некоторая неопределенность. Во-первых, не очень четко выглядит формулировка «могут не подавать консолидированной финансовой отчетности», во-вторых, если критерии малых, средних и крупных предприятий четко определены, аналогичных критериев именно для групп компаний до сих пор не существует.
Очевидно с подобной проблемой оценки групп компаний сталкивается много предприятий, поэтому на момент публикации статьи на сайте Минфина Украины на рассмотрении находится законопроект от 15.06.2021, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ЗУ № 996-XIV // https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485
Изменения и дополнения выглядят следующим образом:
1. Группа – материнское предприятие и все его дочерние предприятия;
2. Для целей Закона № 996 группа юридических лиц, состоящая из предприятия, которое контролирует другие предприятия (материнское предприятие), и предприятий, которые им контролируются (дочерних предприятий), может принадлежать к малым, средним или большим группам.
Малыми группами считаются группы, состоящие из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из таких критериев:
Средними группами считаются группы, которые не отвечают критериям для малых групп, состоящих из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из следующих критериев:
Большими группами считаются группы, состоящие из материнского предприятия и его дочерних предприятий, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность, если их консолидированные показатели на дату составления годовой финансовой отчетности соответствуют двум из таких критериев:
Следует обратить внимание, что указанные критерии касаются суммарных показателей любой группы юридических компаний, независимо от того, насколько большими или малыми являются дочерние предприятия как отдельные экономические единицы, а также полностью сопоставимы с показателями классификации отдельных юридических лиц в соответствии с действующей редакцией ЗУ №966-XIV.
Обнародование консолидированной финансовой отчетности
Статья 14 ЗУ №996 определяет такой порядок:
Порядок и сроки подачи финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства в органы государственной власти, кроме субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях, определяются Кабинетом Министров Украины, для банков – Национальным банком Украины.
Итак, алгоритм подготовки и публикации консолидированной финансовой отчетности группой юридических лиц выглядит следующим образом:
1. Определяем, к какой группе относится юридическое лицо: малое, среднее или крупное;
2. Если юридическое лицо относится к малой группе, консолидированную финансовую отчетность можно не подавать;
3. Если юридическое лицо относится к средней или большой группе, консолидированная финансовая отчетность должна быть подготовлена;
4. Определяем, является ли предприятие представляющим общественный интерес (кроме крупных предприятий, которые не являются эмитентами ценных бумаг), публичным акционерным обществом, субъектом естественных монополий на общегосударственном рынке и субъектом хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях. Если да, годовая отдельная и консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением обнародуются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, на сайте и другим способом в случаях, определенных законодательством;
5. Крупные предприятия, которые не являются эмитентами ценных бумаг, и средние предприятия обязаны обнародовать годовую отдельную и консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее чем до 1 июня года, следующего за отчетным периодом;
6. В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности придерживаться действующих требований МСФО (IFRS) 10 или НП(с)БУ 2, особенно в части соблюдения единой учетной политики.
Андрей Гриценко, старший менеджер по аудиту Kreston Ukraine
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