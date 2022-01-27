Итоги 2021 года: строительная отрасль Украины сохранила высокие темы роста

Объемы строительства в Украине в 201 году по сравнению с 2020 годом выросли на 5,6%. В декабре рост составил 21,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, в строительстве домов объемы строительства за 2021 год выросли на 7,6%, в т. ч. жилых – 16,8%, нежилых – 3,2%. В строительстве инженерных сооружений объемы выросли на 3,1%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2021 году составил 253,9 млрд гривен. Новое строительство составило 29,6% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 45,0%, реконструкция и техническое переоснащение – 25,4%.



Инфографика: Госстат